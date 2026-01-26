刘松仁叹此生无憾 心系《名媛望族》深信经典不会过时 淡出幕前随心而行真实状态惹人牵挂

由刘松仁、杨怡（杨茜尧）、陈玉莲、马国明、吴卓羲、江美仪、王浩信和韩马利主演的TVB台庆剧《名媛望族》虽然已经是13年前的作品，但至今仍然是不少人的集体回忆，近日在剧中饰演三姨太「易懿芳」江美仪完美演绎以英语与刘松仁的对骂，被网民疯狂洗版。

刘松仁能与一班好演员合作此生无憾

刘松仁近年因要专注「服务身体」而淡出幕前，鲜有露面的刘松仁仍然活跃社交平台，对于剧集再被观众关注，他在微博留言：「最近《名媛望族》又再重播，真是欣喜得到各友好的欣赏！我们的努力真的没有白费。我们一直相信经典是不会过时的。我亦庆幸有此作品，更庆幸能与一班好演员合作，此生无憾！感谢。」

刘松仁赞「大姊」韩马利的演出

江美仪近日因在《名媛望族》饰「易懿芳」不满「钟卓万」刘松仁娶戏子出身的「康子君」杨茜尧入门，其家底不符合钟家媳妇嘅要求：「我哋三位太太都系名门望族，大姐书香世代，二姐前清格格，我阿爸系银行家，你要娶个戏子做四姨太，你唔使旨意啊！」「钟卓万」刘松仁以英文闹三太江美仪不要呼呼喝喝，「易懿芳」江美仪即瞪大眼连续说出三句英文对白：「I don't give a damn！」、「I'll shout as I please!」、「As if I care!」张力十足地还击刘松仁，想不到这一幕多年后竟被网民疯狂洗版。淡出幕前多年的刘松仁原来亦有留意事件，连日来在微博发文，刘松仁大赞韩马利的演出：「其实整个剧最难演的是「大姊」，演员能够在没有多大的事件和冲突戏的同时，一直都保持大太太这个角色的内歛含蓄而不外露。演员仍然能守住自己的岗位，不失她大太太的风范、优雅和气质是谈何容易！多谢MARY姊你的演出，才能维系了整个1家庭的和谐。演戏的功力真不是一朝一夕的，需要时间的沉淀，加上努力，才能形成了你今天的气质，你的演艺事业成就～值得欣慰！庆幸我们在70年代就已经合作、认识、结缘。永远祝福你！ ​​​ 」

夏竹欣多谢刘松仁真诚分享获益良多

曾经与刘松仁合作的夏竹欣昨日（25日）在IG贴上多张的合照并说：「每次同松哥倾偈都一定获益良多，无论对做人做事都系有大大嘅帮助，多谢你嘅真诚分享，所以我真系好着数，次次都有嘢袋走，感恩有你。望住松哥不停都谂起晚晚追紧嘅《名媛望族》里面嘅钟卓万、钟家老爷、钟先生，真系做得好好，好好睇，劲型。我同松哥都有唯一嘅同场㗎，当然听松哥再讲多啲、了解多啲套剧就觉得更加好睇，更加精彩#刘松仁#感恩#谦卑#缘份#珍惜#生命影响生命#钟卓万#玛利修女。」相中的刘松仁全程笑容满面，头上的银丝消失不见，看起来脸色红润，精神状态明显不俗。目前刘松仁的生活很随心而行：「我没界定要做甚么事，就如大家常说『出山』，我觉得应该不可能，因为精力已经有限，时间有限，我知道自己的能力。我很喜欢现阶段的我，不强求甚么，一切随环境随心而行。」

