车银优涉逃税恐囚5年 消息指已聘星级律师 曾打NewJeans官司惜败诉
更新时间：15:45 2026-01-26 HKT
韩团ASTRO成员兼「脸蛋天才」车银优，日前惊爆疑借母亲开设的空壳公司逃税200亿韩圜（约1.06亿港元），是韩国艺人中最高的逃税金额。车母的公司被指两度改名及地址，又由「有限公司」改为「有限责任公司」，避开公开财务报表，国税厅认为目的并不单纯，惹来当局注意，国税厅认为车银优及其母为了降低高达45%的个人所得税，通过设立公司分配收入，减少约25%税率。
车银优母亲被爆两度改公司名
车银优一方对此不服提出异议，他所属的Fantagio娱乐已经提出课税前适当性的审查申请，但国税厅并未采纳。韩媒今日报道指车银优已聘请「世宗律师事务所」，正就国税厅提出的追缴税务处分展开法律程序。车银优所属的Fantagio娱乐就车银优聘请律师一事，仅回应称：「无法确认。」
世宗律师事务所属于韩国5大律师事务所之一，过去帮金在中、朴有天、金俊秀控告SM娱乐，助离开东方神起，并因此一炮而红，律师行早前亦负责女团NewJeans与ADOR娱乐的专属合约解约诉讼，可惜最终仍败诉。
