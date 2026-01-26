「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意

曾经在70年代香港演艺圈与李小龙、成龙和狄龙号称「四龙」的梁小龙在今年1月18日，享年75岁。《星岛头条》独家报道指梁小龙于1月14日离世，其后梁小龙的徒儿朱峻贤替师母宋骧发声明，正式官宣梁小龙与世长辞的消息，并透露梁小龙因心衰竭抢救6小时后安然告别。

梁小龙丧礼在深圳龙岗进行

梁小龙丧礼今日（1月26日）在深圳龙岗进行，白彪、郑恕峰、陈惠敏、黄夏蕙、林威到场送别，周星驰送上花牌，家属特别设置两个灵堂，一个是梁小龙家人、亲友拜祭，另一个则供梁小龙粉丝吊唁。

梁小龙因突发心脏病离世

梁小龙离世消息传出后，不少人感到愕然，有网民发现梁小龙离世前一日（ 1月13日）曾在深圳与一众友人享用雷州羊肉火锅，从流出合照可见，照片写著「2026年1月13日」，面容略显消瘦的梁小龙身穿黑色羽绒、浅色牛仔裤，颈上围著一条蓝色围巾，精神状态尚算不俗，想不到翌日传出死讯，有传梁小龙因心脏衰竭逝世，亦有人称梁小龙在睡梦中离世，对于外界的揣测，梁小龙的经理人称梁小龙因突发心脏病，在家人陪伴下硬撑7小时后安详离世。团队称遵从梁小龙遗愿低调处理，想让大家觉得他只是去了远拍电影，留份浪漫与神秘，想不到事消息被内部泄密，经理人为此感到气愤不已，决定为传闻和误解作出澄清。

徒儿朱峻贤替师母宋骧发声明

梁小龙的徒儿朱峻贤其后在在微博以代表人「徒儿 朱峻贤（丹尼）」替师母梁小龙遗孀宋骧发声明，声明全文如下：

发妻：宋骧，聚龙拳大徒儿：朱峻贤（丹尼）正式官宣发布尊敬的（梁小龙）先生与世长辞的消息。

正式受权给（香港动作特技演员公会）、（香港演艺人协会）、（大湾区演艺人协会）正式官宣发布师父与世长辞的消息。

怀著沉重的心情，通知影视界各好友、各界朋友、喜欢（梁小龙）先生粉丝们，我们尊敬的武术家爱国演员（梁小龙）先生，在2026年1月14日下午4时离世，因心衰竭抢救6小时后安然告别，享年75岁。

梁小龙先生，生于1951年8月9日，祖籍：广东顺德。

师父（梁小龙）生前拍摄过百部影视作品，在70年代拍摄电视剧《霍元甲》《陈真》爱国电视剧，在国内外受广大观众喜爱，师父到国内受访，给当时台湾封闭演艺事业，暂别银幕去做生意，直至《功夫》几次邀请演出，（梁小龙）先生答应演出（火云邪神）一角，再度燃点起广大观众们，再次对这位武术家演员的关注。

我代表师父创办的（聚龙拳），代众师弟姊妹感谢大家对师父的厚爱。

特此声明

代表人：徒儿 朱峻贤（丹尼）

师父一路好走

梁小龙的演艺生涯横跨半世纪

梁小龙的演艺生涯横跨半世纪，15岁以替身演员身份入行，凭借过硬功夫在1970年代与李小龙、成龙、狄龙并称影坛「四龙」，奠定武打界地位。其中1981年参演的电视剧《大侠霍元甲》、以及1982年的《陈真》打开知名度，不过他在90年代转战内地经商淡出幕前。梁小龙离世消息曝光后，其抖音帐号发布了他的告别信：「我到很远很远的地方拍电影去了。请原谅我不辞而别，就当我到很远的地方拍电影去了，本想保密的，所以关门弟子像往常一样发视频，我喜欢有点神秘感，你们替我好好活著。爱一直在，记得我爱你们。」