「扮嘢王」奢华婚礼哭到崩溃 新娘谷胸公主风婚纱艳压全场 宾客星光熠熠劲过颁奖礼

台湾「扮嘢王」陈汉典昨日（25日）与《综艺大热门》的拍档黄路梓茵（Lulu）在台北举行《HANK & LULU’S WEDDING LAND》，是次婚宴筵开约70席，宾客阵容媲美集结「三金」年度盛会热闹非凡，包括：吴宗宪、王伟忠夫妇、陈镇川、邰智源、郭子乾、邱泽许玮宁夫妇、钟欣凌、柯震东、徐佳莹比尔贾夫妇、王力宏和曾宝仪等几乎半个演艺圈都来，场面星光熠熠。

Lulu谷胸公主风婚纱可爱又迷人

婚礼现场打造不同场景，其中当然有2人定情的《综艺大热门》布景搬来，意义非凡，还有两个不同的乐园风格，里头还有旋转木马，十分用心打造。曾预告要当个「风情万种」新娘的Lulu，果然不负所望，谷胸公主风婚纱可爱又迷人，两人接受传媒访问时，应要求亲吻任影唔嬲，画面闪瞎众人。

相关阅读：陈汉典Lulu黄路梓茵宣布结婚 吴宗宪曾豪言送XX万港元做贺礼

陈汉典大赞Lu爸眼泪守得很好

提到一对新人父母拜别时，陈汉典和Lulu都哭到不行，「卫生纸哭到不成人形了」，Lulu坦言：「光是跪下来我跟妈妈对视的瞬间，就是会有过去三十几年的成长的人生跑马灯就涌上，然后就会觉得我很幸运出生在这个家庭。」陈汉典大赞Lu爸眼泪守得很好，仍还不习惯要改口喊他「爸」，需要时间适应。说起爱对方的原因？Lulu直言：「我爱他全部！我觉得这个人就是他每一个时刻散发出来我都很爱他。」陈汉典也同样大喊爱老婆的全部，「很难得能够找到这么契合的一个人，我们在各方面灵魂、个性我觉得都可以互补。」

陈汉典与Lulu以唱跳方式进场

陈汉典与Lulu以唱跳方式进场，Lulu换上一套背心紧身礼服，美腿若隐若现，Lulu和宾客一一击掌致意，气氛超嗨，她一时唱错歌词，幽默自嘲：「我唱错了尴尬。」陈汉典接力演唱，Lulu在旁和声大喊：「你是我的唯一，陈汉典！」伴娘Amanda则搞笑补充：「你是我的阳具！」最后，Lulu与陈汉典、Amanda和伴郎Juicy一起站在舞台上热舞，陈汉典邀请大家一起唱出《最阳光的工具》，4人齐喊：「你是我的阳具。」现场气氛欢乐。演出后，Lulu看向台下的王力宏和动力火车，表示：「不好意思在这么多歌手面前唱这首歌。」

Lulu拜托陈汉典下辈子一定要找到她

到了誓词环节，Lulu和爸妈紧紧拥抱，谢谢爸妈的照顾，Lu爸和Lu妈在交手仪式中，将Lulu的手交给陈汉典，新人90度深深鞠躬，接著一起走到舞台上向嘉宾致意。陈汉典哽咽念出手上预写好的卡片，直言今天在这边跟Lulu交换誓言，是他最幸福的时光，「我终于娶到妳！谢谢你让我变勇敢，谢谢你让我的生命变得更完整，永远在你身边陪在你。」讲到最后，陈汉典哭到快说不下去，他深情看著Lulu，「我们要永远相亲相爱，老婆，我爱你。」Lulu感谢陈汉典不管发生甚么事都是她的朋友，即使结婚了也是彼此最好的朋友，觉得就算自己个性胡闹，无时无刻都有陈汉典在背后微笑，「你用温柔眼神疗愈我，我在充满爱的家庭长大，现在我身边有你，你变本加厉支持我、爱我。」Lulu霸气放闪老公，「你知道我这人很好强，很想赢，我怕输、怕丢脸，我最怕的是没有你，老公，我拜托你，如果下辈子用不同身分在人世，请你一定要找到我。」

相关阅读：陈汉典家世显赫无助星途反因一事陷低潮 婚礼明年1月举办 Lulu黄路梓茵雪卵做定准备

吴宗宪直呼2百万礼金是小事一件

陈汉典与黄路梓茵曾于2024年11月在节目《综艺大热门》上演「假婚礼」，当时陈汉典穿上白色西装，Lulu则以短身婚纱配拖地头纱登场，录影厂被布置成婚礼会场，二人身后见到有「陈先生、陈太太」字牌，由吴宗宪拖Lulu进场。吴宗宪曾打趣叫二人结婚，一度扬言会送200万新台币（约51.2万港元）利是做贺礼。对于全场关注的吴宗宪2百万礼金，Lulu笑说，「宪哥有跟我们要一个账户」，但他们太忙还没有看汇钱没有。至于这笔钱是落入谁口袋？他们说「算是一起啦」，不过想了想又坦言应该是陈汉典的，「我的就是妳的，对所以说是一起。」担任证婚人的吴宗宪亦直呼是小事一件：「讲那个就太世俗了啦，小事一件，我本来是想说开支票。」

【文章获TVBS新闻网授权转载】