周国贤「盲盒音乐会」唱足14首歌 自爆童年志愿：想做捉鬼敢死队及圣斗士星矢

英皇娱乐推出全新神秘企划「盲盒音乐会」，头炮歌手就是刚刚宣布加盟的周国贤（Endy）！音乐会名副其实是「盲盒」，事前完全没有资料透露，连歌手、开Show地点都完全保密，实行考验fans忠诚度！但依然吸引过千fans报名，可惜场地有限，最后要靠抽签，只有600位幸运儿可以入场。

600名乐迷逼爆礼堂

音乐会当晚，Endy跟乐迷齐齐玩「时光倒流」，原来音乐会地点是一所中学礼堂。600名乐迷逼爆整个礼堂，场面墟冚。音乐一响，台上布幕慢慢拉开，见到拿着结他的Endy出场，一开口就是经典的《目黑》，全场即时疯狂尖叫，气氛热爆。唱完三首歌后，Endy跟大家打招呼：「大家好，欢迎大家嚟到盲盒音乐会。好高兴今晚可以返番去中学年代，感受番青春时、成长时嘅一啲喜怒哀乐。」

「志愿」引全场大笑

Endy自爆读书时期的「我的志愿」，「小学时已经知道自己唔系读书嘅材料，我记得四年班上中文堂，要写我的志愿，我写我想成为『捉鬼敢死队』！点知篇文派返嚟，老师喺下面写：『如果你想成为捉鬼敢死队，你要先具备以下条件，数学及科学都要满分。』」结果？Endy好坦白地说：「结果𠮶两科都肥佬！」全场即时爆笑。他续说第二年即刻转軚，「我决定揾返个『踏实』啲嘅梦想，就写我的志愿系想做『圣斗士星矢』！」这个「升呢」志愿，再次引到全场大笑。

人生像盲盒

这晚Endy又化身「人生导师」，分享一段好有意思的感受，「人大个咗好容易同人比较，有时会觉得，人生好似喺度拆紧一个盲盒。有啲人一打开就已经中咗头奖，有啲人拆极都拆唔到自己想要嘅嘢。我行得比较慢，有啲舞台，人哋可能一、两年就已经上到去，我用咗十八年。但慢慢先明白，其实人生唔系抽奖，唔使下下都羡慕人。有时拆唔中想要嘅礼物，反而系你生命里面好宝贵嘅一课。可能呢刻你会觉得好痛苦，点解拆到呢份唔想要嘅嘢，但成长咗好多年之后你谂番转头，可能呢份令你痛苦嘅嘢，先至系一份难能可贵嘅礼物，令你变得更加勇敢去成长，走出自己个comfort zone。」这晚Endy唱足14首歌，除了首唱新歌《大个要做个好人》，又不时走到台边，跟Fans近距离接触，High爆全场。音乐会最后，Endy带领整队Band落台，跟全场乐迷来个大合照，为这个特别的「盲盒」之夜画上圆满句号。

