叶童冷待老公不肯拖手画面流出？表情冷淡似拒绝交流关系惹担忧 陈国熹婚后曾屡传出轨

影视圈
更新时间：09:00 2026-01-26 HKT
发布时间：09:00 2026-01-26 HKT

现年62岁、凭借精湛演技两度夺得香港电影金像奖影后的叶童，去年因参加内地综艺节目《浪姐6》并勇夺冠军，人气再度登顶，在内地收获大量粉丝。然而，事业再创高峰的她，与71岁丈夫陈国熹的婚姻关系，近日却因一幕公开场合的尴尬互动，引起了外界的广泛关注和揣测。

叶童冷待丈夫显疏离

叶童近日与久未公开露面的丈夫陈国熹，一同前往红馆欣赏张学友演唱会的尾场。当两人的专车抵达场馆外时，大批粉丝早已闻风而至。就在下车的一刻，却出现了令人意想不到的奇怪一幕。

叶童不肯跟老公拖手？

根据现场影片所见，叶童首先型格十足地从车上走下，而紧随其后的陈国熹，在下车后便立即望向太太，并自然地伸出手，似乎想牵起叶童的手，尽显爱护之情。然而，面对丈夫伸出的手，走在前面的叶童却表情冷冷，完全视若无睹，迳自快步向前行，丝毫没有要与丈夫牵手或互动的意思。陈国熹伸出的手在半空停顿片刻，场面颇为尴尬，他只好默默收回，跟在太太身后前行。

叶童跟陈国熹零互动

其后，两人被粉丝重重包围，但全程几乎零交流。叶童一马当先，在人群中穿梭，而陈国熹则像个小跟班，默默地跟在老婆身后，两人各有各行，夫妻间的疏离感不言而喻。

叶童行为惹网民热议

这段影片曝光后，立即在网上引起热议，不少网民都留意到叶童的冷淡反应，并对此议论纷纷。有网民戏谑地代入叶童心声：「赶紧走，不想牵你的手。笑不活了」。亦有网民对陈国熹的「失手」表示好奇：「我就想知道叶老师故意躲开三叔的手是怎么想的哈哈哈」、「三叔是想牵手吗」，直接点出叶童明显的躲避动作。更有网民一针见血地指出：「身体是回避的」，认为叶童的身体语言已经说明了一切。一句简单的「怎么不给牵呀」，道出了许多人心中的疑惑。

叶童婚姻曾起波澜

事实上，叶童与陈国熹这段长达36年的婚姻并非一直风平浪静。陈国熹婚后曾多次被传媒拍到与其他女子过从甚密。早年，他被拍得与台湾艺人安雅在酒店密会，其后又被拍到与梅艳芳生前经理人王敏慧在街头拥吻。虽然每次事件爆出后，叶童都选择公开力撑丈夫，称对方只是「鬼仔性格」，并表示「长久的陪伴就是最长情的无言告白」。不过近年二人合体次数减少，叶童于内地大红令二人聚少离多，再加上今次疑似不肯拖手事件，二人真实的婚姻关系肯定令粉丝担心。

 

