「索爆秘书Mocha」梁允瑜晒火辣泳照派福利 穿豹纹比坚尼尽骚丰满上围 狂摆诱人姿势

在TVB处境剧《爱·回家之开心速递》中饰演秘书Mocha的前港姐梁允瑜，向来不吝啬其骄人身材。今日（24日），她再次在IG上大派福利，分享了一辑在阳光与海滩下拍摄的性感泳装照，火辣程度爆灯。

梁允瑜穿比坚尼晒丰满上围

从梁允瑜分享的照片可见，她身处一个水清沙幼的海滩。相中的她穿上一套狂野的豹纹比坚尼，完美地突显了她零赘肉的纤腰和丰满的上围。在蔚蓝的天空与清澈的海水映衬下，梁允瑜的白皙肌肤更显亮眼。

梁允瑜大方展示蜜桃臀

这辑照片中，梁允瑜摆出多个诱人姿势，时而轻抚秀发，时而戴上太阳眼镜坐在浅滩，享受海浪轻抚。其中一张更是背面照，大方展示其蜜桃臀及修长美腿，完美S形曲线一览无遗，可见她对自己的身材充满自信。梁允瑜自参选港姐以来，凭借其出众外貌及火辣身材备受关注。这次的泳照再次成功俘虏大批粉丝的心，不少网民留言大赞「身材太好了！」、「好性感」、「女神」等，可见她的泳照吸睛度爆灯。

