前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚

57岁的资深演员陈国邦，近期因在电影版《寻秦记》中再度饰演「李斯」一角而人气急升。 陈国邦日前在陈志云的YouTube频道访问中，重提2015年高调发布「给无线电视的公开信」辞职后，又在短短两个月后闪电回归的「食回头草」争议，并大方亲述当中不为人知的内情。

陈国邦揭离巢回巢始末

陈国邦在访问中透露，当年身在国外演出舞台剧时，因有大量时间反思人生，故写下多达八、九封的辞职信，字斟句酌地修改，务求清晰表达自己「不想变作一潭死水」的决心。他坦言，回港后TVB高层即与他会面，并欣赏其行为，惟其恩师、前TVB节目制作人钟景辉（King Sir）却对他当头棒喝，直斥其行为冲动：「佢话我咁冲动做乜，得罪好多人，回想系有呢啲成份喺度。」

陈国邦曾发布「给无线电视的公开信」

陈国邦在2015年10月曾于社交平台发布一封「给无线电视的公开信」，宣布跟TVB结束15年宾主关系，并透露已心灰意冷：「只希望能用自己的能力换取赏识及当主角的机会，结果赞赏得到不少，而机会却越见渺茫。」对于未来去向，陈国邦表示未有定论，「离开无线之后要去那里？我太太不知，囡儿不知道，朋友不知道，连我也不知道，反正有需要我的地方有我落脚的地方，我便会到那里。」但陈国邦两个月后迅速回巢，他坦言全靠毛舜筠（毛姐）的「钦点」。当时曾励珍（珍姐）正筹拍处境剧《爱·回家之八时入席》，毛舜筠主动提出希望与陈国邦合作，促成他回归的契机：「我哋识咗30年，我最初拍电视剧，佢睇 play back 同监制讲，呢个𡃁仔边个嚟几好。」面对当年「为钱回巢」的冷言冷语，陈国邦未有上心，反而心态平静：「我唔怕啲人话我食回头草、输咗，个过程话到畀我知，我（无线）仲需要你，所以我觉得OK，两边都赢。」

陈国邦多年来被称为「绿叶王」

不过陈国邦曾说过：「我唔系同TVB斗气。我喺TVB唔系冇工作，只不过喺工作上得唔到我预期同要求，所以我选择离开，唔系话两方面斗紧气、最后边一个屈服。如果用呢个思维嘅话，其实TVB仲难下呢个决定。我喺封信里面都讲过，我离开TVB，跟住去边，自己都唔知。我唔怕啲人话我食回头草、输咗，个过程话到畀我知，公司仲需要我，所以我觉得OK，两边都赢，而唔系话两方面斗紧气、最后边一个屈服。」不过写这封信的导火线，陈国邦承认际遇是主因：「如果我已经有喺无线做主角机会嘅话，一定唔会衍生𠮶封信，正因为自己际遇唔好，但又觉得自己唔错，点解有咁际遇？」再加上曾目睹一位欣赏的前辈在片场催促大家收工而受到极大打击：「呢件事畀我钟声，我将来会否变成咁？我现好钟意做戏。正如信中我唔知自己会去边度，但我惊失去表演热诚。」陈国邦多年来被称为「绿叶王」，陈国邦曾说：「其实都有开心嘅，起码我都不停有工作，不停有嘢做，绿叶都好过草吖，系咪？或者好过啲野草！我觉得就算你而家叫我做绿叶王都好，都系我自己争取返嚟㗎，系我凭我自己嘅努力，一步一步咁慢慢去建立嘅！纵然我达唔到我自己所希望嘅一个位置，但系我都争取到一啲认同。」

陈国邦成长路途满辛酸

在演技备受肯定的背后，陈国邦的成长路途却是充满辛酸。他自爆小时候家境困难，曾被严父「打到跌喺条街度」。中五未毕业便离家生活的他，为了赚取演艺学院的学费，过著极度艰苦的生活。凌晨四点起床卖蛋挞面包、中午在学校洗碗、放学后到艺术中心当带位员，周六日更到超市上货，他忆述曾试过一星期有两天是24小时无间断工作。在访问尾声，陈国邦在谈及信仰问题时，竟激动得在镜头前洒泪，更问苍天：「点解个世界会系咁？！」他坦言，自己亦难以解释正在寻找甚么，并为自己的激动情绪致歉。