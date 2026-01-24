《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯

空姐出身的TVB小花史颖乔（Clementine）在2020年参加无线电视举办的《冲上云霄大选》而入行，曾参与不少剧集的演出，除了在《爱·回家之开心速递》中饰演剧中剧《渣流滩》女主角之一Michelle外，还有在《新四十二章》中「夏竹姬」与及《罗密欧与祝英台》中「欢乐组」性工作者角色而受关注。

史颖乔正式同大家宣布离巢

今日（24 日）史颖乔在IG贴上与TVBuddy的合照说：「正式同大家宣布！我离巢喇！其实上星期已经正式喺TVB毕业啦，艺人暂时喺我打过最长嘅一份工，过去五年，多谢TVB呢个平台，好多谢同我合作过嘅监制导演PA同事们、各台前幕后，梳化间服装间cam-man灯光师道具手足etc，多谢大家嘅指导和包容。

史颖乔特别感激两位监制

史颖乔在文中亦特别感激两位监制：「陈维冠（Joe）监制，系我啱啱入嚟仲系一嚿饭嘅时候，揾我演夏竹姬呢个角色，教我做戏同令我认识到好多好好嘅前辈。之后参与Joe嘅剧集都特别开心，试到好多唔同嘅新嘢。陈耀全（Andy）监制，好friendly好nice嘅监制，最钟意就系收工放饭同Andy倾最近睇咗边套电影，而佢嘅剧集班底都系好欢乐嘅。」她还累计参演过13部电视剧，当中包括有：「《开心速递》、《新四十二章》、《宠爱PetPet》、《你好我的大夫》、《再见枕边人》、《罗密欧与祝英台》、《飞常日志》、《痞子无间道》、《夺命提示》和《非常检控官》。未播：《飞常日志2》《武林》《死有对证》。

史颖乔入行体会甜酸苦辣咸涩腥冲

史颖乔还说：「坦白讲，做艺人只得开心兴奋好正能量系呃你嘅。呢五年时间有甜酸苦辣咸涩腥冲，而我亦体会到属于自己嘅第九味。今年即将踏入30岁，离开呢个舞台，属于我嘅29+1故事先即将翻开新嘅一页。如果你问我，有冇后悔5年前嘅选择，参加《冲上云霄大选》，由素人变艺人，我嘅感受系人生唔系线性发展，而是被关键事件重塑，而决定我哋人生嘅，从来唔系一个由线性累积叠加而成嘅过程。而系由很多重大嘅突发事件，引发我哋嘅变化同成长，所以我唔后悔，每个人都有属于自己嘅道路，都祝愿大家快啲揾到，同埋唔好退缩，勇敢啲大步啲向前行。#呢啲经历有钱都买唔到。」

史颖乔硕士毕业后曾投身航空业

史颖乔在中文大学中国研究系硕士毕业后，投身航空业，在国泰担任空姐，不过一年后就因国泰大裁员而被裁，当时TVB举办《冲上云霄大选》招揽人材，而史颖乔对影视行业亦有兴趣因而参选。她当时在自我介绍表示，因被同事指似梁咏琪、范冰冰，而被称为「翻版梁咏琪」，虽然她比赛未有闯入三甲，但获TVB赏识签约，正式成为旗下艺人，也是比赛中唯一一位女参赛者加入TVB。史颖乔加入TVB后，虽然父母曾反对她做艺人，但她坚持揾工以兴趣行先，曾默认月入未有5位数：「始终仲系新，应该会越做越好。第一年仲有积储冇乜感觉，第2年开始Feel到有压力，食得咸鱼抵得渴，唯有揾其他嘢帮补，睇吓顶得几耐，预咗追梦过程系辛苦。」有时心态抽离啲谂，学似孔子学生颜回咁，体验现代版『安贫乐道』，都系一个有趣嘅体验。」