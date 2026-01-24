夜王丨杨偲泳孖谭旻萱低胸现身抢镜 避谈男友张振朗大赞阿Dee是好对手 芯駖戏中有绝技叹现实做唔到

谭旻萱（Mandy ），林熙彤（Hazel ），COLLAR 成员李芯駖、小薯茄成员邓丽英和杨偲泳（Renci ）为贺岁片《夜王》饰演女公关，今日（24日）齐齐出席宣传活动。谭旻萱和杨偲咏均以穿著低胸服装亮相，相当吸睛。

杨偲泳怀疑情侣对手只有岑珈其和何启华

杨偲泳笑言在戏中会呈现灵动的眼神，亦会跳舞扭动身躯，意态相当撩人，今次最多对手戏是跟ERROR成员何启华（阿Dee，），并笑谓怀疑人生的情侣对手永远只有岑珈其和何启华。她说：「我唔系嫌弃，系好开心，开心先想试多啲嘢。」当笑指她在现实中有靓仔男友张振朗就足够，不过她两度充耳不闻，更扯开话题表示Dee是个好对手，除了拍亲热前食蒜蓉炒小白菜做午餐，问到可会让男友张振朗入场欣赏该片，她避谈说：「全香港巿民都要入场睇。」

芯駖跟车厘子亲热

谭旻萱在戏中为猜枚及摇骰盅担当，她笑言本身对猜枚及摇骰盅的认知好差，于是专登找师傅学习，更认为要枚王就算输都要讲求气势。而李芯駖则透露於戏中的角色，能够在口中将条脷把车厘子果椗打结，不过她笑言自己在现实中不能做到，又指今次由思想不正变回正确，做返一位正常的妈妈生。谈到可有亲热戏，她笑言跟车厘子亲热，又说并非个个有亲热戏，夜总会有好多其他事发生。

林熙彤爆丽英玩制服诱惑

林熙彤则透露在戏中的性感造型有突破，皆因读中学时所穿的校裙一定会遮住膝盖，今次演出的服装少布，而且裙又短。邓丽英闻言即赞对方很可爱，林熙彤即爆邓丽英在戏中大玩制服诱惑，又搞笑指想被对方打针。而操流利日文的邓丽英，在戏中大晒日文，她笑言大家对日本有美好的想像力，会呈现给大家睇。

