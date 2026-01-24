微辣「六毫子」打破沉默逐点反击阿晶离世8大指控 坐着做一事惹争议 网民唔收货：都系第一次见

澳门YouTube频道「微辣」前经理人Jane阿晶（刘静仪）在2023年7月自杀身亡，阿晶生前曾在IG撰千字「遗书」剖白深受情绪病困扰、还疑似指控遭「微辣」员工集体欺凌，加上曾自爆被「微辣」台柱旧爱加葱（林茂发）强逼堕胎，引发网民杯葛潮，逼使微辣宣布「暂停更新」，不少成员相继离巢独立发展。

「六毫子」陆志豪反驳网上流传的指控

微辣创办人之一「六毫子」陆志豪在去年1月曾委托律师发出律师信，针对一些严重失实报导，要求公开道歉声明及澄清事实，同年11月案件宣判，微辣感谢法庭还了我们的清白：「法庭的裁决，证明了我们一直所说的都是事实。」「六毫子」陆志豪昨日（2026年1月23日）在社交平台发布一段半小时的影片，逐一反驳网上流传的八大指控，重点澄清与阿晶生前的种种纠纷。

「六毫子」力证「欺凌」与「恐吓」之说纯属捏造

「微辣」前经理人Jane阿晶离世后，「六毫子」陆志豪曾在社交网撰千字文称「十年以来，我希望为大家带来快乐而不是仇恨」，并为三点不实指控作出澄清，包括自己不曾欺凌任何人、从没威胁阿晶签署任何声明、从没透过黑社会分子以不法手段伤害或恐吓任何人，对此网民反应两极。今次「六毫子」陆志豪在影片中详细引用对话记录及时间线，力证「欺凌」与「恐吓」之说纯属捏造，他指出阿晶实际上是在2021年8月20日才正式离职，且事前无预警，并解释当年「兴」玩「喊相 Filter」：「 因为当时Johnny Depp打赢官司， IG制作了一个新的滤镜，而且全世界大部份年轻人都喺度玩紧呢个滤镜，但系喺2023年悲剧发生之后，有啲有心人士将佢哋嘅相片进行恶意解读同拼凑。」

「六毫子」坐着鞠躬向受牵连同事致歉

对于团队在阿晶离职当日「打边炉直播」庆祝，「六毫子」陆志豪亦作出强烈否认，他澄清该次直播发生于8月27日，与阿晶离职的8月20日相隔整整七天，为了证实双方并非「不欢而散」，「六毫子」陆志豪公开了阿晶离职当日的WhatsApp对话记录，记录显示双方沟通平和，阿晶甚至向他表示「多谢你」。「六毫子」陆志豪反问：「试问一个如果被欺凌而离职嘅人，又点样会有一段咁样嘅对话？」过去两年之所以保持沉默，「六毫子」陆志豪解释因澳门法律的司法保密原则，直至2025年10月，澳门法院完成审判后，「六毫子」陆志豪才得以公开判决内容：「我哋的确冇能力可以继续维持一个100人嘅团队，考虑各方因素后，我哋选择退租。悲剧发生之后，每个人都有唔同嘅谂法、唔同嘅人生规划，亦都需要生活，我好抱歉连累咗大家，呢个系我最大嘅责任」。」并坐着鞠躬向受牵连的同事致歉。

影片播出后网上仍有不同声音

影片播出后，网上仍有不同的声音，有人说：「坐喺度鞠躬，我都系第一次见。」、「最对唔住𠮶个唔系你，系加葱。私人感情问题处理唔好累大家。」、「讲真，你而家讲咩都冇用，都已经唔会改变到任何嘢，对所有人嘅伤害已经发生咗，你而家先出嚟讲呢啲嘢，点解唔一早出嚟解释清楚？同埋你道歉可唔可以企起身？」、「我觉得时候嘅态度先系最大嘅问题。」、「鞠躬意思：请安、低头、弯腰或屈膝以表示尊敬、屈从或羞愧。 坐低鞠躬？」、「坐喺椅低头道歉，系舒服啲既。」、「但系后尾拍𠮶啲好尴尬，完全笑唔出。」、