前TVB移英失败小花出「胸」不利？夜店唱歌魔音吓窒创低点 低胸造型遭网民狠批：条裙好惨

袁嘉敏（Candy）在2009年参加港姐并夺得「最上镜小姐」后入行，曾经有一段时间活跃娱乐圈，因电影《鸭王》一脱成名，可惜只属昙花一现，反而因是非不断而惹人关注，到了2023年移居英国，虽然她不时大晒在英国的奢华生活，但去年宣布回流香港，结束短短一年半的移英生活。

袁嘉敏北上唱歌开口吓窒全场

移英失败的袁嘉敏靠卖「肉体」维生，出动人间「胸」器开patreon吸引人课金，袁嘉敏密密更新，除了性感内衣外，还有日本浴衣、出浴、睡衣等「中门大开」局部晒双峰的相片，保守估计每月最少进帐逾6万。近日袁嘉敏更北上在夜场唱歌，一开口便吓窒全场。

袁嘉敏曾表示在内地登台被侮辱

袁嘉敏曾表示在内地登台献唱时，有人在表演期间触碰到她的敏感部位，又试过在某地区演出时，主办方在未经同意下，将不明黏稠液体倒在她身上，令她感到被侮辱，事后质疑对方是否刻意令她的服装变得透视，不过人总要向前看，袁嘉敏并未因此而放弃内地市场，去年开始北上到夜场唱歌，近日有一段袁嘉敏在内地登台唱歌的片段在小红书疯传，片中看到袁嘉敏身穿白色紧身吊带短裙献唱，可惜一开口便遭网民一面倒狠批，皆因她唱功实在令人不敢恭维。袁嘉敏当时唱《喜欢你》，但唱功欠奉，五音不全，歌声是「魔音」，有网民毫不客气留言指：「真系唔差，系好X差」、「我一听完，即系打个冷震，冇计，佢要揾钱，乜嘢job都要接，但上台前，真系要揾人练两下先？」、「听倒个吹字即刻醒晒」，甚至有人嘲讽：「著到咁，你唔系同我讲，你卖唱功啊。」

袁嘉敏台上任睇唔嬲竟然劣评如潮

身材向来以丰满见称的袁嘉敏，即使靠人间「胸」器每月最少进帐逾6万，虽然今次在台上任睇唔嬲，但竟然劣评如潮，白色紧身短裙未能完美展示她的身材，看起来不单美感欠奉，反而觉得挤拥，有人更留言说：「条裙好惨，畀佢撑爆」、「条裙好肉酸，著其他款式应该会好少少」、「真系唔明，样唔差身材又好，学历又ok，点解要将自己搞成咁？」、「唔系咁嘅身裁，晨早俾人铲到上天花板！」、「身材好大妈feel呀！呢啲款大叔就钟意！」、「咁肥仲着呢种白色裙，完全暴露晒全部缺点。」、「这样的演出，主办方都要求回水了吧。」

