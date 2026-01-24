「失婚金像影后」洗尽铅华担梯务农  惊人状态曝光被质疑曾做医美  情路坎坷单身多年

现年61岁、五度夺得香港电影金像奖影后的国际巨星张曼玉（Maggie），近年已淡出影坛，过著写意的半隐居生活。去年她开设小红书帐号，与粉丝分享她在法国波尔多（Bordeaux）的田园日常。近日，她再度更新影片，展示了洗尽铅华、享受简朴农家乐的真实一面，而她的最新状态就意外掀起热烈讨论，更有网民指出她「嘴部比之前自然」，疑似认为她曾做过医美。

张曼玉朴素采无花果

在最新发布的「Bordeaux Diaries - Picking Figs」影片中，张曼玉身穿黑色连帽风褛、牛仔衬衫配搭军绿色长裤，一身朴实无华的装扮，在微雨中兴致勃勃地采摘新鲜的无花果。影片中她皮肤紧致，虽然已年届61，但精神饱满，笑容灿烂，流露出的满足感和少女般的雀跃，似乎极度享受当下的田园生活。

张曼玉笑容灿烂如少女

张曼玉一边采摘，一边对著镜头分享：「这个我会回家做果酱」、「做农夫真辛苦！」为了摘到高处的果实，她更搬来梯子，爬上爬下，所有工作亲力亲为。她雀跃地展示满满一篮的「战利品」，并笑说因为无花果「自然就很甜」，所以做果酱时「不需要放太多糖」。从影片到她的文字分享，都能感受到她发自内心的快乐。

张曼玉「嘴部比之前自然多了」？

张曼玉的冻龄状态让不少网民惊叹，认为她即使年过花甲，风采依然。有眼尖的网民更留言指她「嘴部比之前自然多了」，似乎在暗示她早前或因医美而显得稍为僵硬的面部表情，如今已随著时间回复自然，赞美她现在的模样「自然就是美」，但这个评论疑似被删除。

张曼玉情路坎坷

尽管事业成就辉煌，张曼玉的感情路却相当坎坷。导演王晶曾提及她的几段恋情，包括与韩国发型师Mark Kim、导演尔冬升的恋情，以及一段因美籍男友公开情书而让她难堪的关系。然而，最让她受伤的，莫过于与马来西亚商人宋学祺的一段情。据指，张曼玉在1993年与宋学祺相恋，并在对方生意困难时，拿出千万积蓄支持。可惜最终不仅投资血本无归，男方更移情别恋，令她人财两失。

张曼玉曾跟法国导演离婚

其后，张曼玉在1996年与法国导演奥利华·阿萨耶斯（Olivier Assayas）因戏结缘并步入婚姻，但这段婚姻仅维持了四年便以离婚收场。此后，张曼玉一直维持单身，至今仍是孤身一人。

