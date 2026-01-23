欧倩怡7字赞新男友暗踩郭晋安？ 认已一把年纪会为对方「豁出去」：不会给自己太多限制

欧倩怡去年10月「东周刊」独家披露，被拍到拖新欢温馨撑枱脚，有大陆媒体「起底」，指其新欢是某连锁补习社创始人之一，姓简，身家达1.2亿。欧倩儿今日（23日）出席《HOY TV《横素全中国》记者会》，她承认跟对方了解中。]

欧倩怡对男友辖出去？

谈到投放几多时间了解才行下一步，她表示现在巳豁出去，不会给自己太多限制及时间规限，又指儿子巳18岁，更自嘲一把年纪，反而要做一个好榜样及好方向给子女。她说：「觉得年纪大左，工作机会无咁多，就算莫讲话转型，年轻时真系机会多，希望做个好榜样畀囝囝睇，要学业为重唔好太过感情用事，我依家仲要揾食！」

欧倩怡罕谈男友家底

谈到有指她的男友身家丰厚，欧倩怡否认其事，指报导不正确，男友并非有钱人，亦不是补习社创始人之一。她说：「完全无关，唔知点解咁写出来。」谈到男友从事那个行业，她表示男友并非圈中人，只是「打工仔」，对方是正常正向的人，性格也很好，「大家会互相迁就」。前夫郭晋安早前曾承认，于这段婚姻自己亦有问题，承认控制欲强，对太太的多方面都想操纵，而自己一些主观的想法亦要对方跟从和应。

欧倩怡认男友被曝光后感不快

问到最近可有跟子女见面，欧倩怡指于圣诞节曾返港。问到子女睇过她的新恋情报导可有谈及，她表示子女没有特别问，可能有待他们长大才说，因为女儿现年只有14岁，亦觉得各方面未到时候。谈到如何才带男友出来见人，她坦言顺其自然，大家事业为重先，自己巳收埋了20年，当出返来由零开始，无理由还是「小丸子」，应该建立另一角度给人看，又指营养师并不易做，跟以往的环境不同。问到男友曝光后可感到不开心，她表示有少少，因为不是圈中人会不习惯，不过跟对方说慢慢会习惯。

