张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议

现年45岁的艺人张栢芝（Cecilia Cheung），近日被网民在香港国际机场偶遇，她与三名儿子同行，一行人浩浩荡荡，在航空公司柜台前办理寄舱行李。据悉，此行是为了送大儿子谢振轩（Lucas）前往澳洲入读大学，场面温馨，尽显一家人的深厚感情。

张栢芝二仔谢振南高过哥哥

从网民分享的照片可见，张栢芝身穿红色外套配搭同色棒球帽，身形纤瘦，少女感十足。她身边站著18岁的Lucas和15岁的谢振南（Quintus）。最引人注目的是，二儿子Quintus的身高如今已超越哥哥Lucas，他身穿黑色卫衣，背著双肩包，打扮简约帅气。有网民细心观察，指Quintus的侧脸轮廓和高挺的鼻子，越来越有妈妈张栢芝的影子。

相关阅读：谢霆锋有接班人！大仔Lucas传获澳洲两大学府取录攻读音乐 「星三代」随时入行继承父业

张栢芝大仔谢振轩激似爸爸

相比之下，大儿子Lucas则越来越像爸爸谢霆锋。他当天穿著黑色上衣和浅灰色阔腿裤，神情冷峻，流露出一股酷劲，与年轻时的谢霆锋如出一辙。据了解，Lucas已获澳大利亚音乐学院（Australian Institute of Music, AIM）悉尼校区取录，主修音乐专业，将追随父亲的脚步，向音乐之路迈进。张栢芝早年亦曾在澳洲生活，对当地环境相当熟悉，相信这也是让儿子前往当地升学的原因之一。

张栢芝细仔张礼承仍坐BB车

同行队伍中，7岁的「小王子」张礼承（Marcus）则坐在婴儿车上，由一位女士帮忙照顾。有网民认为，7岁的孩子仍在公众场合坐婴儿车有点奇怪；但许多人也为张栢芝平反，认为在人多挤迫的机场，此举是为了更方便地照顾孩子，确保其安全，实属权宜之计。

相关阅读：谢霆锋同大仔Lucas罕同框现身中环 老窦表面冷漠一举动暗藏无限关爱 网民封绝世好爸