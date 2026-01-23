曾展望不介意被Eddie指不是朋友 大赞对方有边界感 叶蒨文尊重男友已断联络

叶蒨文（Sophie）和曾展望（GM）今日（23日）到铜锣湾出席护肤品牌活动，GM表示，二人将首次渡过情人节，当天需要工作，之后也会开心吃一餐饭，GM已准备了情人节礼物，在护肤品的瓶身刻上「I love you Sophie」并在花束上写上「每个情人节都想见到你！」大冧女友，Sophie也即回礼，送他20次专属皮肤护理服务及按摩。

Sophie赞GM有才华

受访时问到会否为GM提供全身按摩服务？她表示还未知道，因未制作好套票，可能每次可按一个部位，更即场让GM选择按那个部位，GM选择按摩双眼，因他觉得自己双眼最突出，但Sophie却不认同，觉得他最突出是才华，但才华不能按摩只能按摩他那张嘴。

Sophie靠饮GM妈妈靓汤护肤

活动上谈及护肤心得时，Sophie称是外敷护肤品，内服GM妈妈所煲的靓汤来护肤。记者指她现在已经采取冧未来奶奶政策？Sophie直指自己不讲大话，伯母煲的汤真的好饮，不是特别要去冧她，反而是伯母冧到他们，GM说：「现在经常被Sophie抢尽我的汤，现在妈妈也特别煲多些，也经常会问她来不来饮。」他又透露，Sophie早前试过煲守护前列腺的汤给他喝。Sophie指他误会了，那只是蕃茄汤，还问他可有感到前列腺健康了？GM搞笑说：「有呀！越来越前，哈哈！」

曾展望孖叶蒨文齐送祝福给Eddie

此外，富二代林堡熙（Eddie）因参加TVB《女神配对计划》时热烈追求Sophie而为人熟识的，早前他接受节目访问，谈及与Sophie 及情敌GM的关系时直指「不是朋友。」并解释主要是为了避免尴尬。Sophie表示没有留意，也没有再留意其他男士，只会留意GM。GM即指她的求生意欲非常强，实在抵赞。GM就觉得Eddie很好，很有边界感，是个价值观很正确的人。而且自己也没问过Sophie这问题，大家现在帮他问了也是好事。Sophie表明已没有跟Eddie联络，这是对男朋友的尊重，之前也曾说过，因透过节目认识，现在也没必要再联络，自己与GM也会向他送上祝福。

问到大家认识也要划清界线是否不太好？Sophie感到很多事很难做到完美或面面俱圆，在那么多选择上，自己会选择在乎GM的感受及对他的爱多一些，当然若可满足所有人这也是她所想的事。GM即大讃她「好Sweet呀！」Sophie续说：「相信日后《女神配对计划》有聚会时，见到Eddie，我们也不会不理他，也会跟他一起玩，只是不会刻意去联络，我们在远方祝福他。」