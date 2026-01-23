70岁TVB「御用奸人」曾于骨场登台 入灵堂唱《誓要去入刀山》 屡被当黑社会：我想做好人
更新时间：21:00 2026-01-23 HKT
发布时间：21:00 2026-01-23 HKT
发布时间：21:00 2026-01-23 HKT
现年70岁的甘草演员郑恕峰，70年代先后效力过丽的、亚视及TVB，纵横影视圈50年，由于在剧中扮演反派居多，因而有TVB「御用恶人」称号。日前TVB举行「长期服务暨杰出员工荣誉大奖颁奖典礼2025 」，郑恕峰获颁10年服务奖。
郑恕峰想演好人角色
自2011年起，郑恕峰经常在剧集中饰演恶人或奸人的角色，但原来他在2015才正式签约TVB成为旗下艺员。恶人形象深入民心的他，接受传媒访问时透露，坦言恶人形象已被定型，试过到夜场献唱时被人问及是否有背景人士：「入到TVB之后，唔知点解定咗型，专门做黑社会大佬，我有同上面反映过，但佢哋话我啱演呢啲，我希望今年可以演下善良角色。只要有戏畀我演，我一定落晒努力俾我做！」
相关阅读：69岁「御用恶人」撼爆鼻！生日前夕踩单车仆落山 流血照曝光惹忧心
郑恕峰有超过200场演出经验
郑恕峰表示自己除了爱演戏之外，亦很喜欢唱歌，曾到不同夜场表演，连身边朋友都建议他参加艺员的《中年好声音》，他坦言有意明年报名参加，已唱过超过200场的酒吧经验，相信问题不大，但也要看自己临场发挥，以及评审喜好。演出经验丰富的郑恕峰表示遇过不少奇事，指当年仍是疫情，去到酒店见到门口全是白事的花牌，才知道有几位学武之人离世，筹备丧事的负责人表示希望邀请到懂得功夫的香港艺人在现场唱歌送行，令郑恕峰终身难忘︰「大镬啦！唱咩歌好呢？因为系白事，原来要唱《誓要去入刀山》，发现歌词内容好啱呢个场口。」这次之后，他表示每次演出都会会谨慎处理，问清楚表演场地及内容。另外，他亦有试过受邀到湖南按摩场所登台，场所工作人员仅用两个胶箱叠高就变成舞台，郑恕峰于奇特舞台再于一班按脚客人面前献唱，感觉十分尴尬。
相关阅读：TVB「御用恶人」爆肌Look北上消费被捕获 老婆曾演丽的剧堂表弟同为圈中人
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT