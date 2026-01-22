60年代邵氏美人娶新抱突起波澜 准新娘家逢巨变 星二代儿子公布婚礼新安排惹担忧

35岁内地女星徐冬冬有「中国第一美胸」之称，与年长15岁的尹子维从2018年合作电影《合约男女》戏假情真，二人多次分合后，于两年前宣布订婚。尹子维与徐冬冬去年透露将于今年2月在哈尔滨举办盛大婚宴，没料到因准新娘家长有长辈突发重病，影响二人的婚礼。

尹子维尊重徐冬冬

尹子维昨日（21日）在微博表示，与徐冬冬的婚礼因近亲生病，经商讨后，决定2月26日仅低调邀亲友聚餐，而原定的婚礼仪式及庆祝活动会延期：「因为徐总近亲病重！现在情况不太好！徐总从小在近亲家长大，非常亲！全家人探讨后决定2月26日哈尔滨会是低调家庭朋友聚餐！婚纱庆祝仪式推后，近期我们也在准备！我们会好好准备婚礼仪式！具体时间看徐总家人病情，感谢大家一直以来的支持！」

徐冬冬之后也有转发尹子维的帖文到微博，并再次交代婚礼安排：「2月26还是会低调简单家庭式小婚礼。只是不穿礼服婚纱没有仪式。对外婚礼我们在准备小节目，看家人病况定具体时间。当天也会送当地一些常关注我们的网友我们专属饮料。不收任何家人朋友礼金。谢谢。」

徐冬冬之后再连续发多个帖文，再度婉拒礼物礼金：「拒绝收任何礼品和礼金，无论家人朋友，还是长辈，谁送礼金或礼品，这次我会请你回家。抱歉，但感恩。」徐冬冬之后曝光探病影片：「探望大爷，爸爸的亲哥，同父同母，从小在他家里长大，像另一个爸爸一样。」

徐冬冬送礼予粉丝

此外，徐冬冬将透露婚礼赠送专属饮料予粉丝，她解释因为该品牌从自己未成名时，已一直合作长达15年：「我并不红，比我优秀的人多了去了，我很普通的演员，原来出道是群众演员。只是因为我的创意，所以他们和我合作这么多年。我是一名普通演员，我很幸运的是我遇到的以前合作过的伙伴和现在合作的伙伴都是很好的人。感恩。」

