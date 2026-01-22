「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头

现年53岁的一代玉女叶蕴仪（Gloria），曾是风靡香港及日本的影坛红星，早年她参演TVB爆红剧《女人俱乐部》，演出令人留下深刻印象。近日她迎来53岁生日，并在IG上分享了与好友的庆生照片，其惊人的「逆龄」状态迅速引起网络热议。照片中的她，虽然已年过半百，但样貌仿佛冻结在少女时代，甚至被指撞样经典卡通《IQ博士》的主角小云，像只是廿多岁的少女。

叶蕴仪如「真人版小云」

从叶蕴仪发布的庆生照片中可见，她身穿黑色上衣搭配千鸟格背心，戴著一副圆框眼镜，对着镜头展露甜美笑容。在烛光映照下，她的皮肤依然紧致饱满，丝毫不见岁月痕迹，一双灵动大眼充满神采，宛如二十多岁的少女。网民纷纷惊叹她保养得宜，其可爱的眼镜造型更被指与卡通人物小云如出一辙，大赞她是「永远的女神」、「真人版小云」。

叶蕴仪曾闪嫁富商最后婚变

叶蕴仪的演艺之路始于13岁，因拍摄维他奶广告而入行，15岁凭电影《孔雀王子》一炮而红，更红遍日本。然而在22岁事业巅峰之际，她选择为爱息影，与玩具富商陈柏浩闪婚。可惜婚姻仅维持了5年，在怀有第二胎时，丈夫出轨，叶蕴仪在女儿出生后毅然提出离婚。离婚后，前夫一度需支付800万补偿及每月5000元赡养费，但不久后便宣布破产，叶蕴仪自此需独力抚养一对子女，更为此一度复出幕前。

叶蕴仪曾被指性欲强

单身后的叶蕴仪曾面对不少流言蜚语。台湾资深传媒人麦若愚曾爆料指她「性欲强」，并影射她为嫁入豪门而结婚。对此，叶蕴仪曾公开动怒反驳，澄清前夫家只是经营小规模贸易生意，并非豪门，当年自己的收入甚至比对方高，结婚时更未收分毫礼金。她直斥「性欲强」的指控是前夫为争夺抚养权、逃避赡养费而捏造的借口，并反击指对方当时「不只有小三，连小四、小五都有」。

叶蕴仪曾拍全裸写真突破形象

叶蕴仪虽然外表像少女，但她对人生极有想法。2019年她成功由134磅减至98磅，并重返日本拍摄性感写真集，当中更包括全裸照片，毅然摆脱昔日清纯玉女形象，展现成熟女性的自信与美丽，令人惊艳。

