陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？

76岁的陈百祥（阿叻）近年活跃于社交平台，早前曾曝光九龙塘逾亿豪宅装修情况，近日陈百祥获内地朋友探访，除公开家居装修后的内貌，还大爆娱乐圈秘闻，提及已故巨星张国荣（哥哥）及影帝梁朝伟的父亲，还有与太太黄杏秀（秀姑）结婚多年无儿无女的因由。

张国荣养锦鲤生死相随？

陈百祥在片中介绍摆放在花园的锦鲤时，提起张国荣离世前一个月，曾邀请他与谭咏麟（阿伦）到家中作客，当时张国荣将饲养的30多条锦鲤全送陈百祥，他忆起张国荣离世时连锦鲤都离开：「那一天他死了，这些鱼都全部死，都跟他走。真的真的，30多条，全一起死，鱼就跟着你的运气了。」

除了张国荣往事，陈百祥又自称与「白龙王」有缘，获对方收为徒弟，连刘德华亦是由他引荐见白龙王。陈百祥透露梁朝伟的父亲曾被医生诊断只剩下两个月的寿命，当时梁朝伟求助于自己，希望带他见白龙王。

陈百祥带梁朝伟见白龙王

陈百祥透露白龙王当时给梁朝伟两样东西：「叫我带他去求龙王，龙王给他一个苹果、一个莲蓬，回去给他爸爸，吃了苹果，一个星期后，咽气甚么都没有。他（梁父）的愿望是，他说我想看到我的孙儿出世，三年后他两个孩子出世，看完了孩子后，自然地去世。」因梁朝伟没有仔女，估计所指是其妹的孩子。

黄杏秀无法生育原因

陈百祥与黄杏秀结婚40多年，却膝下无子，陈百祥对二人没有仔女，坦言有很多理由，他表示太太黄杏秀当年拍剧集《十三妹》时出现腹痛，但误会是经痛而延误治疗，直到三个月后揭发盲肠穿窿，导致腹膜炎，虽然接受手术治疗，但「她甚么都割掉了」，之后无法生育，黄杏秀之后将母爱寄托在宠物上。

