Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

车银优遭爆疑借母开公司逃税 被追缴1亿 经纪公司︰积极配合调查

影视圈
更新时间：16:15 2026-01-22 HKT
发布时间：16:15 2026-01-22 HKT

韩国「脸蛋天才」男星车银优，去年春天遭首尔地方国税厅调查局以逃税嫌疑进行「高强度调查」，涉案金额超过200亿韩圜（约1.06亿港元），其母亲设立的公司也被指控为「空壳公司」。目前车银优方面已对国税厅提出异议，并正在等待「课税前适当性审查」的结果。

车银优母亲感冤枉

车银优在自己所属公司Fantagio与由其母亲成立的A公司签署了「演艺活动支援服务合约」，自此之后，车银优的收入便在Fantagio、A公司与车银优本人之间分配。但国税厅认定A公司实际上并未提供任何实质服务，被认定是空壳公司，此举是在规避高达45%的个人所得税率。A公司的注册地址位于江华岛，该地点与从事演艺相关工作的地方显得格格不入，国税局传召了车银优和其母亲后，认为A公司的收入利益最后仍流向车银优，此乃不合法规，因此计算车银优先前未缴纳的所得税超过200亿韩圜。去年8月，公司Fantagio已被首尔国税厅认定替A公司处理「虚假税务收据」，并追缴82亿韩圜（约4,300万港元）税款。

车银优和母亲方面表示冤枉，在收到通知书后，已要求透过课税前适当性审查来判定国税局决定的合理性。母亲澄清之所以成立A公司，是因为Fantagio的代表多次更换，出于对儿子（车银优）演艺活动的焦虑和保护意愿，车银优的母亲才成立公司，并直接运营经理人业务。那并非没有实质业务的空壳公司，而是正式注册的大众文化艺术策划企业。

Fantagio今午则回应，「此次事件的争议焦点在于车银优母亲设立的公司是否属于实际征税对象，目前尚未确定此事，以及对于此事的法律说明。我们会积极配合调查，盼真相早日水落石出，车银优往后也会认真完成国民应尽的义务诚实缴税。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
9小时前
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
2小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
19小时前
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
00:34
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
2026-01-21 14:20 HKT
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
2小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
4小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
01:25
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
22小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
3小时前
大棋盘︱郑震生闪电被炒 公仆用社媒靠自律 政务官：若真正「有料到」毋须经常刷存在感
大棋盘︱郑震生闪电被炒 公仆用社媒靠自律 政务官：若真正「有料到」毋须经常刷存在感
政情
7小时前