车银优遭爆疑借母开公司逃税 被追缴1亿 经纪公司︰积极配合调查

韩国「脸蛋天才」男星车银优，去年春天遭首尔地方国税厅调查局以逃税嫌疑进行「高强度调查」，涉案金额超过200亿韩圜（约1.06亿港元），其母亲设立的公司也被指控为「空壳公司」。目前车银优方面已对国税厅提出异议，并正在等待「课税前适当性审查」的结果。

车银优母亲感冤枉

车银优在自己所属公司Fantagio与由其母亲成立的A公司签署了「演艺活动支援服务合约」，自此之后，车银优的收入便在Fantagio、A公司与车银优本人之间分配。但国税厅认定A公司实际上并未提供任何实质服务，被认定是空壳公司，此举是在规避高达45%的个人所得税率。A公司的注册地址位于江华岛，该地点与从事演艺相关工作的地方显得格格不入，国税局传召了车银优和其母亲后，认为A公司的收入利益最后仍流向车银优，此乃不合法规，因此计算车银优先前未缴纳的所得税超过200亿韩圜。去年8月，公司Fantagio已被首尔国税厅认定替A公司处理「虚假税务收据」，并追缴82亿韩圜（约4,300万港元）税款。

车银优和母亲方面表示冤枉，在收到通知书后，已要求透过课税前适当性审查来判定国税局决定的合理性。母亲澄清之所以成立A公司，是因为Fantagio的代表多次更换，出于对儿子（车银优）演艺活动的焦虑和保护意愿，车银优的母亲才成立公司，并直接运营经理人业务。那并非没有实质业务的空壳公司，而是正式注册的大众文化艺术策划企业。

Fantagio今午则回应，「此次事件的争议焦点在于车银优母亲设立的公司是否属于实际征税对象，目前尚未确定此事，以及对于此事的法律说明。我们会积极配合调查，盼真相早日水落石出，车银优往后也会认真完成国民应尽的义务诚实缴税。」