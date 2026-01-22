91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼

91岁的罗兰以往不时与胡枫结伴出席友人聚会，一度传出谱「暮年恋」，最终胡枫称是「美丽的误会」，无损二人友谊，但今1月18日胡枫生日与大批圈中人庆祝，独欠好友罗兰。罗兰自去年不慎在家中跌倒后，要靠拐杖出入，张国强昨日（21日）在社交网分享罗兰合照，曝光其近况。

罗兰教张国强摆Pose

张国强昨日在IG分享与罗兰饮茶的合照，见到三张相中，罗兰与张国强摆出心心、托腮、嘟嘴表情及姿势，表现活泼。张国强留言：「和罗兰姐喝茶～她认真教我如何摆姿势拍照」。

不少网民见到罗兰的近照精神状况非常好，感到安心留言：「哇！好久不见，罗兰姐」、「坚强的senior」、「好得意呀」，还有网民搞笑指罗兰与张国强似样：「你（妳）们有点像两母子。」

罗兰曾入医院8日

罗兰早前透露数月前在家中跌伤，因朝早屋企电话响，自己又心急出去听电话，不小心「成个人挞咗喺厅」，当时因痛到无法自行站立，便由工人召救护车送她入医院，最终要留医8日，又由于年纪大需要较长时间康复。

