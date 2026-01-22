28岁前港姐收逾百万钻戒嫁得好 宣布怀孕喜讯劲骚迫爆上围 曝光陀B辛酸：妈妈好伟大

28岁2018年港姐杨帆（Krystal）晋身20强，落选后曾加签约TVB发展，可惜机会不少，已离巢转投金融界发展。杨帆两年前与富贵圈外人Dennis结婚，昨日（21日）在社交网分享结婚两周年的照片，更公布喜讯造人成功，二人即将成为父母。

杨帆怀孕未有走样

杨帆昨晚在IG分享与老公食西餐庆祝的合照，见到菜式精致外，杨帆又收到一大盆玫瑰花。穿上露肩轻晒身材的杨帆，未有因怀孕而走样，二人拎起超声波照，透露已陀B五个月。杨帆留言：「Happy 2nd Wedding Anniversary！A happy moment to share，藏咗5个月嘅小秘密」。

杨帆之后又在IG限时动态出PO，分享自拍片，表示：「已经肥咗10磅」，又提到怀孕期的辛酸：「终于同大家分享呢个消息啦，呢几个月体验到嘅辛苦，经历咗好多，每个妈妈都好伟大」。海儿（Hedy）、陈诗欣、邓卓殷、黄子桐等留言送上祝贺。

杨帆人生胜利组

杨帆于2024年与富贵老公Dennis到瑞士举行婚礼，穿上Deep V露膊婚纱上阵，晒出价值逾百万的3.5卡钻戒，曝光豪华婚礼。杨帆同年12月透露于港大工商管理硕士（MBA）毕业，又回顾自己从选美到从事金融业，之后重返校园读MBA，再到创业搞服装品牌生意，可见事业爱情两得意，成人生胜利组。

