「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎

被譬为「最强小三」的钟睿心（五索）自从去年高调认爱，与66岁百亿已婚大生银行主席马清铿相恋10年兼育有4个仔女，不时在网上公开分享与马生的生活点滴。虽然五索表示自己住半山豪宅兼身家过亿，过着奢华生活，不过亦积极打造自己的事业王国，除代理骨胶原粉、代餐饮品，连「索运手绳」都有在网店开售，希望将幸运带给大家。

五索自爆马生曾想「闩水喉」

近日五索进驻YouTube界并推出全新节目《五索波波池》，为打响头炮，首集剖白与富商男友「马先生」长达10年的感情秘辛，她坦言感觉到对方「经常都好想同我有个再进一步嘅关系」，但她坦言目前不觉得有结婚的需要，认为感情与一张纸无关，最重要是两人是否互相珍惜。不过五索昨晚（20日）直播期间，竟自爆马生曾想她安守本分，在家照顾五名仔女，反对她做代理生意而一度「闩水喉」。

五索从不掩饰对物质的追求

五索在直播网民互动时，突然自爆马生曾想她安守本分，在家照顾五名仔女，反对她做代理生意而一度「闩水喉」：「马生『闩水喉』，咁我冇办法啦，问银行借钱，因为你做𠮶啲代理需要好多钱，每做一样代理，需要庞大嘅资金，一年讲紧好多位数，下下都八位数以上，𠮶阵冇钱咪问银行借钱。𠮶阵我系癫㗎，我唔理佢，单凭一个勇字，系咁问银行借钱做呢啲代理返嚟，又觉得每个product都好受欢迎，第一个弹起就系骨胶原粉 。」林作亦曾就裕美与「五索」闹出钱银瓜葛的决裂真相时，透露五索曾向裕美借十多万，他亦证明五索事后有还钱。五索曾在节目上谈及「最强小三」这个称号作出回应，她笑言自己并非最靓、最瘦或最有钱，甚至自嘲这称号应该属于全球首富的情人，但她坦然接受「小三」这个标签：「我唔系第一年做人小三，我做咗10年啦，我都要做人㗎，唔通日日睇唔起自己咩？」

五索与马先生一齐生活质素大幅提升

经历过人生最谷底的惨况，身无分文且众叛亲离，五索她从不掩饰对物质的追求：「人钟意钱系绝对无问题，你钟意钱又唔认先系傻。」自从与马先生一齐后，生活质素大幅提升，不过提及这段关系的定位时，五索说：「我唔系可以叫老婆，做人哋一个stable嘅另一半，就系要有咁嘅心态。」虽然五索口中说著「不一定要结婚」，但她形容马先生其实是一个非常传统的男人，并感觉到对方「经常都好想同我有个再进一步嘅关系」，不过因上一段婚姻的失败对她造成极大创伤，五索仍未能克服对婚姻的恐惧，坦言目前不觉得有结婚的需要，认为感情与一张纸无关，最重要是两人是否互相珍惜。

