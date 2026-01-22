张天赋吊威也变身外星人 《无名氏》弃情歌方向唱出温暖时刻

MC（张天赋）新歌《无名氏》温柔而充满力量，有别于过往风格、曲风，描述那些在日常生活中最平凡，最易被忽略的瞬间：例如黑雨中突然为你撑伞的路人、替你付巴士车费的陌生人、轻拍你肩膀提醒拉链没拉好的无名氏……这些「明明不需要待我好」的善意，为每天匆匆忙忙的生活添上温暖，填词人Wyman（黄伟文）把目光投纯粹的善意，提高这座城市的乐观指数。

寒冬海边拍MV

问到《无名氏》MV中印象深的地方，MC表示与小妹妹芊玥合作十分难忘，而且当天异常寒冷，其他演员却没有穿好厚的褛；亦难忘结尾吊威也︰故事描述他是外星人，飞上天回到家乡星球。至于为何改用以好人「不问回报」的《无名氏》作题材，MC解说︰「当初写呢首歌嘅时候，唔系往爱情方向写，同Wyman倾过偈，有共识唔好写咁多情情塔塔嘢。」MC补充，陌生人无微不至的举动令人好surprise，但当你无视这些温暖时，就会错失感动时刻。

问MC在现实中，是否受过陌生人帮助，或者做过「举手之劳」而开心？他忆述在雨天时，遇到好心途人为他挡雨，他又试过在的士拾到电话，主动联络物主归还。MC认为这些微不足道的行为能让别人感受到「小恩赐大美好」。