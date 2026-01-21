Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 大胆公开与男友锡锡相放闪 正面终极曝光激似妈咪

影视圈
更新时间：20:26 2026-01-21 HKT
发布时间：20:26 2026-01-21 HKT

陈自瑶（Yoyo）与两届视帝王浩信于2011年结婚，并育有女儿王靖乔（QQ），本来一家三口曾有幸福家庭生活，不过近年夫妻关系扑朔迷离，陈自瑶和王浩信鲜有同框，两人更几乎零互动，夫妇二人只会各自与女儿贴合照，唯一合拍是低调保护女儿的私隐，贴合照都遮住女儿外貌。

但事情近日有变化，有网民公开了陈自瑶女儿王靖乔的社交平台，首次以正面样貌亮相，13岁的王靖乔原来已经情窦初开，惊见不少与男友Julian的合照在公开放闪，当中不乏锡面锡嘴相，更展现青春期少女的个性魅力。

陈自瑶曾表示女儿已经13岁，因上学读书要用电子产品学习，故不能控制太多，唯有经常提醒她何谓正确资讯，又说自己和女儿的电话有连结，会知道她使用电话的情况，笑指知道女儿有几个社交媒体帐户，自己都有追踪她，想不到即使对女儿的私隐高度保护，但最后社交平台仍被起底，原来王靖乔在网上非常活跃，不时上载正面照，甚至公开与小男友的拍拖亲密照！王靖乔自圣诞节开始频繁与男友放闪，嘉年华、主题公园、溜冰场等地都可见到二人的踪影，又公开锡面锡嘴照片，完全是热恋中的小情侣，甜蜜程度绝对爆灯。

王靖乔的打扮似足陈自瑶年轻时期，相当时尚前卫和有个性，样貌又越大越似妈咪，长得相当标致。网民又发现王靖乔每逢分享生活照，父母「逢Po必Like」，似乎没有刻意隐藏女儿帐号身份，有人更笑指靖乔IG是近年罕有能见到王浩信与陈自瑶同时现身的地方。陈自瑶亦曾称王靖乔已步入青春期，身高更已与妈妈相近，而且非常爱美，有时甚至会偷穿妈妈的衣服。陈自瑶更表示不但接受女儿在沙滩穿比坚尼泳衣，更已为日后女儿向她倾谈恋爱心事作好心理准备，似乎女儿的恋情，对于思想开放的陈自瑶早已开绿灯。

