66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓

80、90年代《香港早晨》主持李有毅，淡出幕前十多年，近年因儿子李国炜继承衣钵加入娱乐圈，才再度「出山」以父子档主持电台节目，享受半退休的悠闲生活。昨日（21日）李有毅在社交平台分享多张家庭照，庆祝与前加拿大广播节目主持的太太龙小伦（Hedy）结婚41周年，并分享举家外游的照片，家庭生活美满。

李有毅感恩岁月静好

李有毅分享的照片中，见到一家三口一同庆祝，李有毅夫妇捧起写有「41周年结婚纪念」的蛋糕，简单而温馨。李有毅太太龙小伦已届花甲之年，但保养得宜，一头清爽短发配上眼镜，气质出众，不少网民指李太与关菊英「撞样」，星味十足。李有毅留言：「41年了！感恩岁月静好，同谐到老，感谢主」。

相关阅读：《香港早晨》李有毅息影后发福现身 62岁眼大靓仔样不变仲精神咗

李有毅昨日又分享一辑新相，一行近10人展开邮轮之旅。李有毅昨日在FB留言：「哈哈哈！非常感恩，能和90岁的母亲、家姐、细佬、儿子和他女友一齐去邮轮假期，妈妈行得又食得，一家人过了个开心又难忘的旅程！在回味中」。

李有毅带90岁高龄母亲外游

李有毅一家的旅行照中，见到有老有嫩三代同堂，李有毅的年届90岁的高龄母亲也有同行，老人家在镜头前精神饱满，间中要用轮椅代步，有时又撑住拐杖跟住仔女同上同落，共享天伦。66岁的李有毅预科毕业时，原获香港中文大学取录，却选择与同学到加拿大温哥华升学，在当地完成大学学士及硕士课程后返港。李有毅之后曾做程式编写员，之后转职做电脑软体代理公司推销员，后跃升为市场部经理。李有毅于1985年因公司委派亮相《香港早晨》，推广语音处理电脑软体，从而加入娱乐圈。李有毅曾发展多元性生意，直到2009年决定退休。

李有毅儿子李国炜恨做艺人

李有毅的37岁儿子李国炜近年随父步伐入行，曾参加内地节目《快乐男声2017》成为港澳台区代表，两年后再报名ViuTV选秀节目《全民造星II》，成为42号参赛者，最终未能晋级。2025年李国炜再挑战TVB节目《中年好声音4》，多次选择唱陈奕迅的歌曲。

相关阅读：《香港早晨》主持揭94年毅然辞职真相：有人肯娶㖞 患遗传病一年三度丧亲自觉时日无多