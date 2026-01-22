「亿万阔太」袁彩云50岁奢华派对曝光 冻龄美貌艳压全场 婚后移居加国陪老公经营餐饮业王国

1996年港姐季军暨国际亲善小姐袁彩云（Fiona）已移居加拿大多年，昨日（21日）50岁生日，举办一场盛大的生日派对。袁彩云在社交平台分享多张派对照片，其惊人的冻龄美貌，以及Fit爆身材，完全不似已经「入五」，状态绝佳，羡煞旁人。

袁彩云搞「奥斯卡」生日会

袁彩云昨日在IG分享的照片，其50岁生日派对排场十足，以「奥斯卡」为主题。现场布置闪烁的星空背景板，上面写著「Fiona, Happy Birthday」，充满心思。其中一张大合照中，一众宾客更手持「金像奖」奖座道具，彷如置身于颁奖典礼，气氛非常热闹。

袁彩云充满正能量

作为主角寿星女的袁彩云，身穿一袭银色闪片晚装，大方展现腰部线条，高贵又性感。虽然已年届半百，但袁彩云保养得宜，皮肤紧致，虽然腰部有少少赘肉，却不算严重。袁彩云吹蜡烛的照片，旁边站著一位少女，估计是其女儿，二人一同许愿露出幸福的笑容，而其中一个生日蛋糕更是金像奖造型，与派对主题互相呼应。袁彩云以英文留言表示踏入人生新一页：「你好50！一个新的章节，一个更清晰的视野，一颗更智慧的心。」袁彩云盼未来活得更通透、更有智慧，活得快乐，字里行间充满正能量。

袁彩云老公江铭峰家底丰厚

袁彩云于2009年与加拿大籍饮食界商人江铭峰（Anthony Kong）结婚，之后淡出幕前，专心相夫教女。据悉，其夫江铭峰家底丰厚，在温哥华坐拥多间餐厅，身家逾亿，是一位成功的企业家。早前袁彩云曾因与老公分开浴室，在片中表示：「I'm divorced.（我离婚了）」，惹出「离婚」风波，最终发现是一场误会。

