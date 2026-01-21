Tyson Yoshi与女KOL「响喉X」骂战峰回路转 真相大白网民惨成最大受害者： 而家X晒

富贵歌手Tyson Yoshi（程浚彦）近日在网络世界掀起争议！日前有拥逾6万追踪者的女KOL Hera Chung拍片投诉有人改装车辆制造噪音滋扰。她在影片中直言不讳地批评：「你要飞车我唔理，但系唔该唔好制造噪音。如果你想型嘅话就储钱买架超跑啦，你喺Toyota度加两条管，冇人觉得你型㗎！」结果这番言论演变成与改车爱好者的骂战。

Tyson Yoshi与女KOL事件有戏剧性发展

Tyson Yoshi其后亦加入战团，其专门分享玩车日常的帐号「ty.motordiary」上，将 Hera Chung批评的影片与自己爱车的「响喉」声的片段剪辑在一起，并在帖文中仅配上简短的 「Sorry啰」 两字，令事件火上加油，更出现网上声音两极化，有人赞Tyson Yoshi「跟得好贴」，但亦有人「响喉」确实对他人造成滋扰，身为公众人物的Tyson Yoshi有带头欺凌该KOL之嫌，想不到今日事件有戏剧性的发展。

女KOL拒绝再与「自私精」纠缠

女KOL Hera Chung狠批改装车噪音滋扰后，昨日（20日）于IG限时动态贴上一段短片，她在凌晨于元朗博爱医院外实测，录下响喉车的巨响与正常车辆对比，怒轰半夜骚扰行为。Hera Chung直斥改车族无视香港人口密集的现实，纯粹靠噪音博取关注，本质极其自私，她更寸爆指若渴望注目应改喷萤光粉红，而非透过噪音滋扰大众，呼吁停止争论车款，强调骚扰他人即属不该，拒绝再与「自私精」纠缠。

Tyson Yoshi与女KOL合体宣传新作

本来网民Tyson Yoshi再度出招反击，殊不知Hera Chung今日（21日）又在IG拍片，声称最后一次回应：「因为我觉得响喉X佢就系。」Tyson Yoshi突然在身旁弹出并说：「唔系呢，Sorry啰」，而Hera则指著他说「响喉X？」之后Tyson Yoshi扬言「唔好讲呢啲啦」，Hera再回「咁你想点？」Tyson Yoshi则马上为即将面世的新作宣传：「我1月30号，拍咗个微电影同埋出新歌《1994（前传）》。」有一女子突然弹出问：「讲咩？讲车？」而Hera Chung拍打Tyson Yoshi膊头，状甚笑倒，整件事的答案已经「呼之欲出」，Hera Chung亦在发文留言：「Sorry啰！」有人说：「成件事最大受害者：网友。」、「依家X晒。」、「集体炒车。」、「跟车真系唔可以太贴。」、「剧情峰回路转。」

