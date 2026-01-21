庄子璇孖森美合作做主持 获赞表现好识执生 被指外貌频频「进化」：唔介意成为大家话题

森美与庄子璇到将军澳电视城出席新节目《爱心改造家》记者会，森美指节目中会与庄子璇及家居达人探访家庭，当中包括寮屋、㓥房及公屋等住户，协助他们改造家居以利改善生活环境，森美指婆婆住寮屋，小时候也由㓥房「上楼」住公屋，是所有都住过的「住家」，因此也特别感同身受，节目有很多感动位，听到受访者故事也忍不住喊。

森美著手改造家居

小康出身的庄子璇坦言未经历过，但也从森美口中听闻而了解居住上的困难，森美开心她能了解，也希望多讲给儿子听，他又指早年已开始著手改造家居，因父母年纪大，妈妈更有晕倒跌亲的经验，因此在家中加装扶手，庄子璇则指自己小时候喜欢粉红色，近期著手改造成白色，也想多拜访嫲嫲的家，看有否需要改造的地方。

森美自认年纪大

谈到与庄子璇合作主持，森美大赞她表现不错，「主持得很好，即使我忘词了她都懂救场，始终我年纪大了，脑中记太多东西也会『执漏嘢』，所以都有NG。她也算聪明的，符合她外表给人的预期，不似麦美恩那种外表看起来好醒，原来不符合预期，哈哈！」庄子璇则指在森美身上学到很多，很有同理心令受访者都很开心，森美指今次节目收到受访者的心意卡，感谢他化解了自卑感，「我初时以为妹妹是怕丑，原来是自卑感，可以帮到受访者很重要。」至于庄子璇被网友指外貌频频「进化」，她表示有留意到大家讨论，笑言指节目同事不觉得她一直变，不介意成大家话题，问满足现状？她指最近瘦了所以食多了，被指似林嘉欣当然是好事。