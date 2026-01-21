赌王𡥧女何超欣事业版图延伸阿联酋？ 策展可持续时装骚连呢位男星畀面站台

已故赌王何鸿燊曾赞𡥧女何超欣（Alice）「靓到不得了」，更是一名学霸，于美国麻省理工学院（MIT）管理学及建筑学取得双学位后，再于清华大学硕士毕业。何超欣获委任为世界大学气候变化联盟（GAUC）首席青年官，近日就以自身的影响力，在阿布扎比策划一场可持续时装骚。

胡兵担任模特儿

何超欣首次以联合策展人身份办的可持续时装骚，邀请内地男星兼国际超模胡兵担任模特儿。何超欣表示作为RevougeX联合策展人：「我们积极宣导并实践可持续时尚理念，邀请了全球五位顶尖可持续时尚设计师，用凤梨叶纤维、再生塑胶等环保材料，结合传统与现代科技，重新定义了时尚与生态的和谐共生。」

胡兵参与是次盛事也有在微博分享，感谢大会颁发「全球可持续时尚创新先锋」奖项：「在汇聚全球精英的阿布扎比可持续发展周上，以时尚为媒，为地球发声。很荣幸身著非遗环保服装走上这场全球瞩目的秀场，让东方美学与可持续理念相遇。未来，继续与匠心同行，向绿而生。」

何超欣才貌兼备

何超欣不但策展时装骚，还在ADSW 2026举行期间，参加中国设计师姜珊梓举办的可持续时尚workshop。何超欣与设计师及参与者深入交流环保材料应用，累积宝贵灵感与实践经验。何超欣展现出才貌兼备，以及在国际环保及青年领导力领域的影响力。

