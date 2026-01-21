Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张继聪谢安琪结婚19周年 冧爆扬言争取做「全港最肉麻老公」榜首

影视圈
更新时间：14:45 2026-01-21 HKT
发布时间：14:45 2026-01-21 HKT

张继聪和谢安琪（Kay）于2007年结婚，婚后育有一对仔女，二人结婚多年恩爱如昔，昨日(20日)是二人的结婚19周年纪念日，张继聪在社交网高调放闪，扬言要争取成为「全港最肉麻老公排行榜」头几位。

撇甩仔女撑枱脚庆祝

张继聪在社交网分享多张与谢安琪的恩爱合照，当中见二人撇甩一对仔女去撑枱脚庆祝，张继聪更准备了一束红玫瑰，配有一块灯牌写着「Happy anniversary Kay」，二人头贴头合照，又情深对望，简直甜到漏。向来是「爱妻号」的张继聪更表示：「Happy 19th anniversary，我会继续努力，争取成为『全港最肉麻老公排行榜』头果批，继续享受每一日， I Love you honey 。」

圈中好友送上祝福

不少网民都表示结婚19年依然恩爱，实在难得，亦有人笑谓：「恭喜，重争取？真系有人赢到你咩？」谢安琪则回复：「间唔时有啲嘢扣分嘅，佢谂住拉返条大数。」大批圈中好友包括毛舜筠、连诗雅、黎芷珊、邓丽欣、龚嘉欣等等都纷纷留言送上祝福。

