李亚鹏拍片交代医院陷财困危机风波 惊揭王菲匿名十年捐近4000万为前夫善后？

王菲与前夫李亚鹏当年因女儿李嫣天生裂颚，要到美国接受矫型治疗，之后二人在内地创办嫣然天使基金，又在北京成立嫣然天使儿童医院，救助唇腭裂儿童。不过近年屡次传出李亚鹏陷财困，连医院亦因拖欠逾2,600万房租，面临迫迁甚至有倒闭危机。有网民翻出王菲自离婚后，曾多度向基金会捐钱，引起网民热议。

李亚鹏称医院加双倍租金

近日李亚鹏针对嫣然天使基金、北京嫣然天使儿童医院的问题，两度拍片交代，在1月14日曾发布长达30分钟的「最后的面对」视频，提到医院于2009年租下现址，三年后开业，直到2019年10年租约期满，而房东要求将租金翻倍，李亚鹏坦言：「虽然租金太贵，但医院搬家不是小事。」因此续租时，由年租金原每年约500万人民币（约559万港元），上调至1,000万人民币（约1120万港元）。

李亚鹏于1月17日再次拍片「致关心嫣然的朋友」，提到北京嫣然天使儿童医院：「它不具备公开募集善款的资质，我们没有办法在网络上公开」，基金会于2006年成立在中国红十字会之下，而医院是一间独立法人资格的民办非营利医院。李亚鹏感谢在过去两天，有超过18万人捐款，筹得1,013万人民币（约1,134万港元）的善款，可为唇腭裂患者完成约1200多次手术。

王菲默默支援基金会

原来王菲多年来仍默默支援嫣然天使基金会，有网民翻出王菲与李亚鹏离婚后，虽然已不再参与管理，却在2013年离婚后至2023年的10年间，以匿名的方式向嫣然天使基金会累计捐出3,268万人民币（约3,869万港元）。王菲捐款一事，直到2023年基金会的财务透明化改革后，才被曝光。

