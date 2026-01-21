Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡枫今年举行红馆演唱会 计划开一至两场：你估我系学友咩！ 获刘德华黄日华庆祝94岁生日好高兴

胡枫（修哥）昨晚（20日）出席王玉环荣登首位女性行政区域总监庆祝晚宴。而1月18日是胡枫（修哥）的94岁生日，不过他出席艺能集团40周年晚宴时，现场一众好友谭咏麟、刘德华、黄日华等齐齐为他预祝生日。

罗兰身体状况不俗

对于一众好友为他预祝生日，胡枫笑言当晚突然间刘德华同黄日华护送他行出去，原来为他预祝庆生，自己当然好开心又高兴，亦感到意外。对于生日愿望，修哥笑言大家要身体健康和开心，生活愉快。谈到可会计划开骚，修哥笑言今年在红馆开骚，再破自己的纪录。问到会否邀请刘德华、谭咏麟等任演唱会嘉宾？他笑说：「唔会啦！麻烦咗人哋咁多次，唔可以再麻烦啦！（畀机会后生歌手参与！）若果系咁，系佢哋畀机会我。」问到计划开几多场，他笑说：「一至两场啦！你估我系学友咩！」谈到最近可有联络好友罗兰，修哥表示有联络对方，指罗兰姐自从跌倒整亲脚后，步行会觉得痛，所以好少相约对方，不过也会电话联络倾计，但对方身体状况不俗。

