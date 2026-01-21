「最美混血港姐」惊揭患妇科病需终生服药 脱发偏头痛缠身体会要爱护身体：生命太短暂了

有「最美混血」港姐冠军之称的谢嘉怡（Lisa-Marie）自2020年当选以来，一直深得观众喜爱，可惜因为广东话不灵光，多年来拍剧机会不多，只有在《爱． 回家之开心速递》饰演接龙集团实习生「吕冠君」而令人留有印象，其后突然消失在幕前，直到2025年宣布离开TVB。

谢嘉怡不太喜欢站在舞台上

谢嘉怡入行前曾在并在英国利云斯顿圣约翰医院（St John's Hospital, Livingston）任职手术室护士，为了完成其爸爸的梦想而回港参加港姐，日前谢嘉怡接受梁靖琪（Toby）主持的网台「SpotiTalk」访问，她坦言其实不太喜欢企在舞台上：「但人生只有一次，何不克服恐惧，尽情享受生活？」

谢嘉怡新冠疫情促使参选的关键

谢嘉怡在节目上谈到由护士摇身一变成为选美冠军，如今转跑道投身商界，谢嘉怡新冠疫情是促使她下定决心参选的关键，当时谢嘉怡被要求在两星期内转为ICU护士：「我每天都活在恐惧中，我想如果我明天就死了，我这辈子达成了甚么？」结果谢嘉怡决定参选港姐：「我可以选择每天在ICU里为我的生命感到恐惧，或者我可以站在舞台上，哪个更可怕？」梁靖琪大赞谢嘉怡勇敢：「做护士的本质是帮助别人，而现在你只是用另一种方式帮助别人而已。」谢嘉怡认同梁靖琪的想法并说：「做护士的话，我一天或许能帮到5个人，而且很辛苦，但我帮的也不是他们人生的黄金时期。而身为网红或港姐，我永远都想成为别人的榜样，对吧？我觉得如果能激励别人变得更好，取得更大的成就，那不是更棒？如果我一天能帮助成千上万的人，我为甚么不去做呢？」

现时谢嘉怡主力从商

谢嘉怡当日在《爱．回家》中演出富家千金「吕冠君」作成功入屋，但很快便离开剧组：「我在英国有些家庭问题，本来应该是一个月的旅行变成了三个月。我家里的人不断地被诊断出癌症，我的精神健康已经崩溃了。」与此同时，谢嘉怡的不灵光的广东话，成为星途最大的阻碍，她自己亦说：「剧本很难，尤其是那些四字词语，很难，所以我花了很多时间，我有一个非常好的团队。所有其他演员，他们都非常乐于助人。我们还在学习剧本的时候，其中一个人会过来教我记台词和演练，这样我才能进步。所以从我刚开始拍摄到结束，我觉得有很大的进步。曾经有人在我刚进TVB的时候对我说，不要把这五年当作是一份工作，而是一个学习经历，因为在职业生涯中最关键的，要学习演戏。」不过现时谢嘉怡主力从商，不仅是健康饮品的投资者，更创办了泰拳静修营公司，同时计划做一个更偏向健康方面的东西。

谢嘉怡患上多囊卵巢综合症拒用药治疗

言谈间谢嘉怡透露最近患上PCOS （多囊卵巢综合症），这让她更深刻体会到生活方式对健康的重要性，过去许多健康问题，如偏头痛、脱掉发等问题，都可能与此相关：「医生说余生需要接受荷尔蒙治疗，但我不想，所以我去研究，改变我的饮食，减压等整体疗法来管理健康，我认为很多事情可以透过生活方式来管理。」谢嘉怡希望提高大众对这类健康问题的认识，鼓励人们更主动地爱护自己的身体：「以你觉得对的方式生活，不要太在意批评，享受生活，因为生命太短暂了。」