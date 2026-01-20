74岁郑则仕跑出第二人生 用行动为熟龄人士注下强心针 曾暴瘦70斤兼被传病逝惹人担忧

一年一度的马拉松2026已经于周日（18日）顺利举行，一如往年，今年的风头趸依然是周润发，当日全黑造型配银发非常抢眼，今年的「跑友」阵容相当强劲，包括有：79岁的刘江、76岁的鲍起静、74岁的郑则仕、、黄翠如与萧正楠等20人。郑则仕的出现，更加成为城中热话。

「超班生」郑则仕跑龄只有9个月

被周润发赞是「超班生」的郑则仕的跑龄只有9个月，今次首战渣马成功完成10K赛，获得网民佩服并表示欣赏，有人说：「健康真系要自己争取，睇住佢之前身体有问题，而家跑到10km，大家仲有咩借口话做运动辛苦？」、「董昭都跑得快过大家」，甚至有网民为郑则仕跑步靓相配上口号「则仕Do It」。郑则仕拍片多谢「师父」周润发。

赛后郑则仕激动拍片分享心声

今次郑则仕首次挑战马拉松，在10公里赛事中，以约2小时时间完成，赛后郑则仕激动拍片分享心声，特别感谢「师父」周润发的悉心指导，更以自身经历勉励大众勇敢追梦：「从来没有接触过跑步这个运动。从3月中旬到今天是10个月，从零开始到今天，十公里完成了，非常非常兴奋。特别特别要感谢我的师父，在他的指导、监督之下，才能完成今天的梦想。还有我的队友给我那种鼓励。今天跑到终点的时候，我的队友和旁边的朋友欢呼鼓掌，我想都没想过，太震撼了。特别感谢他们。原来有些事情就是我们没有接触过，你可以尝试一下，定个目标，把它完成。如果做得好，所有人都会表扬你。我不是特别厉害，其实每个人都可以。你呢？定个目标，你要努力。」

谷德昭亦有留言大赞郑则仕

谷德昭亦有留言大赞郑则仕：「睇到Kent Gor跑完十K马拉松的新闻好兴奋，是一服熟龄人仕的强心针，10K㖞，对做开运动嘅人士，可能当只系打一个乞嚏，对平时冇郁开嘅朋友，10K搭的士都嫌远。Kent Gor 向来俾观众嘅感觉都系唔太修身灵活，如今七十开外，副偈先 Tune到咁靓，真金白银跑了10K，跑得慢？而家兴慢跑，轻轻松松唔伤身，效果更好，跑完后听到Kent Gor轻松地说：『想跑多五K添』，真心佩服，大家再冇借口，要向前辈学习，好好Tune番好副偈。」谷德昭亦分享与郑则仕打保龄球的经历：「佢系轻松可以打到200分嘅好手，佢嘅球姿沉实，唔花巧、唔跳跃，唔为摆Pose，简简单单稳定地踏步向前行，脚到位、力从地起加手臂稳定挥动加适当旋转，球恰当地落在球道最佳位置，球速不快没有花巧掟弯，胜在波够重加上雄厚充沛的旋转，当波Hit中13位时，保龄球瓶发出如被星球撞击的低音爆炸十支瓶天翻地覆地互相撞击，莫讲只得十支瓶，廿支都照 Strike。Kent Gor转身一个微笑，揸一揸拳头，跟大家一个High Five，好乸有型。我当时就想，要学就学 Kent Gor呢种打法，今天，除了球姿，我更想学Kent Gor的跑姿，Kent Gor真金白银地鼓励了大家，If I Can Run 10K, You Can run 10K.」

郑则仕近年身体状况屡成为焦点

郑则仕近年的身体状况屡成为焦点，明显暴瘦而且唇边胡须亦已花白，2021年起就有不少传闻指郑则仕已经去世，去年他曾日前特意拍短片强调自己还在生，片中可见郑则仕在户外一边走一边拍摄视频，还扮作跑跑跳跳，相当醒神，他还亲揭暴瘦70斤的原因：「说我暴瘦，我是真的，我从270斤减到现在200斤，是因为年纪大了，身体承受不了，会很多毛病出来，为了想自己健康，轻松，所以必须要减肥。说我留胡子显得憔悴，那就对了，是角色需要，电影拍完把胡子剃掉，还我本来的面目。」