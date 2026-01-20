64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受

现件64岁、前港姐季军寇鸿萍，去年9月经历丧母之痛，令她心情久久未能平复，亦透露之后过首个「没有妈妈的母亲节」，令她十分失落。当时她已有透露，其父因为难忘爱妻而十分难过，好担心他的健康状况，怎料近日传出噩耗，寇鸿萍的爸爸已经离世，4个月内双亲畔接连去世，让寇鸿萍极度难过，并透露父亲去世前每天都全身疼痛，寇鸿萍指他离世，可说是一种解脱。

寇鸿萍父亲日前因病去世

寇鸿萍昨日于小红书透露，其父已不幸去世，她以「挚爱的爸爸，我们永远怀念您」为题，写道：「在妈妈离开四个多月后，爸爸也跟著她走了。虽然心里有万般不舍，但看著他每天都承受全身疼痛，我们却无能为力……如今，他终于解脱了。」，字里行间见到寇鸿萍极度悲痛而且不舍，不过亦无法救回父亲。

相关阅读：前港姐寇鸿萍95岁老父情况堪忧 终日捧亡妻相痛哭 卧床不食疑陷抑郁

寇鸿萍望他日跟父母于天国重聚

寇鸿萍4个月挚爱双亲先后离世，她表示：「短短几个月，双亲相继离世，这种失去至亲的痛，真的难以承受……但我深深相信，将来我们一定还会在天国重逢的。再见了，爸爸，请不要惦记我们，我们一定会好好照顾自己，好好活下去。愿你和妈妈在远方，不再有病痛，只有平静与温暖。#记录吧就现在 #失去至亲至爱 #永远怀念您 #家人 #您陪我长大我陪您变老 #我爱你 @唐贝诗Lydia @唐贝欣Fiona」。

寇鸿萍上载温馨家庭照

寇鸿萍于小红书内，上载多张昔日的温馨家庭照，除了有父亲之外，当然亦有母亲。从寇鸿萍的照片中，可见他们绝对是充满爱的家庭，双亲面容温柔慈祥，寇鸿萍和其他家人亦笑得好开心。

寇鸿萍曾透露老父感伤忆亡妻

去年9月，寇鸿萍曾表示：「自成年以来，首次经历至亲永别，这种感受确实难以承受。」她更指内心十分沈重，有时连呼吸都感到困难，夜阑人静时更是难以入眠，而当时老父状况亦令人心疼，寇鸿萍指爸爸在老伴离世后，「终日捧著母亲的照片哭泣，卧床不愿起身，进食亦越来越少」，之后老父更受病痛折磨，要承受每天的全身疼痛，现时跟随爱妻离世，对寇鸿萍的打击自然极大。

寇鸿萍丈夫出身大富之家

寇鸿萍于1987年，跟「70年代机械大王」唐全的儿子唐基华结婚，寇鸿萍之后诞下两名女儿，但二人于1992年离婚。1994年，寇鸿萍跟梁廷锵认识，并在2003年于英国注册结婚。梁廷锵的祖父曾在广州当外资公司买办，后来在澳门买下一条街物业收租，绝对是出身富贵之家。梁廷锵本是事务律师，之后成功进军饮食界，于中港两地开了多间高级餐厅。

相关阅读：82年港姐寇鸿萍悲报母亲离世享年88岁 月前三代同堂豪宅庆生 慈母公屋凑大3子女

于枫前夫曾与寇鸿萍有段婚姻?