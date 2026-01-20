Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

碧咸夫妇被控毁儿子婚姻！大仔Brooklyn狂数父母婚前施压逼签弃权书 明言：我不想和解

影视圈
更新时间：11:18 2026-01-20 HKT
发布时间：11:18 2026-01-20 HKT

英国前球星碧咸（David Beckham）夫妇与大仔Brooklyn关系破裂，并越演越烈，虽有指父母多次向儿子伸出橄榄枝，但Brooklyn今日发长文反击父母想破坏他的婚姻，他根本不想与父母和解！

碧咸大仔Brooklyn揭露部分谎言真相

他直言多年来一直保持沉默，并竭尽全力将这些事情保密。不过，父母和他们的团队不断向媒体爆料，逼使他别无选择，只能为自己发声，揭露部分谎言的真相。

Brooklyn明言不想与家人和解

Brooklyn明言：「我不想与家人和解。我不是被控制的，这是我人生中第一次为自己挺身而出。我的父母一直以来都在操控媒体对我们家庭的报道。虚假的社群媒体贴文、家庭活动和不真实的人际关系，早已成为我出生以来生活的一部分。最近，我亲眼目睹了他们为了维护自己的形象，不惜一切代价在媒体上散布无数谎言，这些谎言大多是以牺牲无辜者为代价的，但我相信真相终会大白。」他甚至提到父母就一直试图破坏他的婚姻，而且至今未停，并爆料指太太妮歌娜佩丝（Nicola Prltz）原本非常期待穿上母亲Victoria设计的婚纱，但Victoria却在最后一刻取消了为她制作婚纱的计划，逼使她匆忙寻找新的婚纱。婚礼前几周，父母反复施压，甚至试图贿赂他，让他签署放弃名字使用权的协议。他们坚持要他在婚礼前签字，因为这样协议条款就会生效。他拒绝影响了父母的收入，从那以后，他们对他的态度就再也没有好过。Brooklyn解释在婚礼中，双方父母都没有与他和妮歌娜同坐，不如传闻指碧咸夫妇不获安排坐主家席，「在筹备婚礼期间，我妈妈甚至因为我和妮歌娜邀请了我的保母和妮歌娜的祖母（因为她们都没有丈夫）与我们同桌而骂我『邪恶』。我们双方的父母都坐在与我们相邻的桌子旁。」

Brooklyn指离开家人后焦虑在人生中消失

Brooklyn再指婚礼前，家人告诉他，妮歌娜「不是我的血亲」、「不是我的家人」。自从他开始维护自己的权益后，父母就对他进行了无休止的攻击，无论是在私下还是公开场合，甚至还指使媒体对我进行攻击。就连兄弟们也被派到社群媒体上攻击他，最后在去年夏天毫无预警地把他封锁了。Brooklyn又承认母亲Victoria在婚礼抢风头的传闻，「我妈妈骑劫了我和妻子的第一只舞，这是我提前几周计划的一首浪漫歌曲。在我们500名婚礼客人面前，Marc Anthony把我叫到舞台上，计划中是我和妻子一起浪漫跳舞，但我妈妈却在等着和我一起跳舞。」此外，去年5月，Brooklyn称仍然去伦敦参加碧咸的生日，但被拒绝了一个星期，碧咸开出条件是他和妮歌娜要参加百人生日派对，或者碧咸只要求见他，不包括妮歌娜。最后，Brooklyn强调没有被太太操控，「我妻子控制我的叙述完全是倒转的，我一生中大部分时间都被父母控制着，我在极度的焦虑中长大。自从离开家人以来，这种焦虑在我人生中第一次消失了。」

