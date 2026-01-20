Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？

影视圈
更新时间：13:00 2026-01-20 HKT
发布时间：13:00 2026-01-20 HKT

袁伟豪与细10年的张宝儿结婚5年，成功两年抱两，大仔「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）已经两岁，细仔「袁氹氹」亦已出世两个月。近日袁伟豪与张宝儿在囝囝的社交平台分享新片，曝光细仔「肥腯腯」的身形，却因BB身上的色素，引起网民关注。

张宝儿细仔学平衡

袁咕碌与袁氹氹共同使用的IG留言：「人仔细细，上身咁有力嘅，半平板支撑成十分钟，妈咪都觉得攰 #袁氹氹 #两个月」。影片中，见到袁伟豪与张宝儿的细仔身上有一挞挞又青又黑的色素，从肩膊、腋下腰侧，脚踝位置，甚到整个臀部，都见到瘀黑色。

相关阅读：富贵前港姐张宝儿晒细仔满月照 B仔变身「港产菠萝包」萌爆 似爸爸袁伟豪眼睩睩电力十足

有网民关心BB仔的情况，留言问张宝儿细仔身上的一挞挞：「咁多青色系咩」，有网民代为回复：「初生BB嘅胎痣，通常迟啲会自然消失或退淡色啲」。有网民指相信是初生婴儿常见的「蒙古斑」，会随住年纪增长而变淡，或到3、4岁时消失。

袁伟豪细仔好肉地

虽然袁伟豪细仔袁氹氹身上有「胎痣」，却无损网民对BB的喜爱：「可爱可爱到极点」、「好得意嘅袁氹氹，都几似哥哥初生嘅时候」、「可爱到，好好肉地呀」。另有网民大赞袁伟豪夫妇将细仔训练得好好：「条颈好有力，训练得好」、「有腰力将来有前途」等。

相关阅读：TVB富贵小花「家人」 骤然离世 自愧因没有把握好「预兆」：以为弟弟到来所以闹脾气

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
20小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
4小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
6小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
21小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
23小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
20小时前
旅客可乘搭直升机俯瞰阿苏火山。资料图片
00:42
日本阿苏火山观光直升机失踪 消防徒步搜救1男1女台湾旅客
即时国际
2小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
22小时前