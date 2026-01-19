31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站

林正峰近年往内地发展，获得不少机会，最近更一连接拍多部作品，跃升成为男一，继早前到横店拍摄古装剧《宛妃传》，之后又演出电影《保镖》。有指林正峰在内地一剧接一剧，最近演出内地短视频界巨头的新作，与「北电校花」合作。林正峰早前在颁奖礼上靠边站，又频频到内地工作，未知是否寻找机会，为离巢铺路。

林正峰短视频演男一

林正峰日前在IG出PO，透露拍摄内地短视频，再度成为男一。林正峰分享多张拍摄花絮留言：「第一次拍红果的剧，成就解锁！每天起身到睡觉都在背台词，实在太太太太多普通话台词，每天都在崩溃边缘徘徊哈哈哈哈。红果的爆款女主果然不同～～谢谢carry！」

照片中，见到林正峰与北京电影学院校花李坤怡合作，二人分饰男、女主角，新剧《挟子邀婚》由内地短视频界巨头之一的观看APP「红果」制作。林正峰的角色时而斯文，时而霸气，不少装扮以西装眼镜Look上阵，与女主角李坤怡疑有感情线。

林正峰已入行8年

31岁的林正峰入行8年，获得不少演出机会，近年在《新闻女王》、《逆天奇案2》和《美丽战场》等剧集，有所发挥，进军内地市场，更火速上位。而21岁的女主角李坤怡，据指是北京电影学院校花，曾演出《寒舟吻过星辰》、《若星不渡雪》、《盖世神医在都市》等爆红短剧，是近年短剧界的新星，人气强劲。

