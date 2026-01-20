36岁「咪神」Dada陈静健身营抛胸晒蜜桃臀 超贴身低胸Bra Top尽骚完美曲线

现年36岁的陈静（Dada）向来身材出众，当年以写真𡃁模身份出道加入电影圈，并火速名成。近年陈静开始减产养尊处优，经常到不同地方旅游，过着优哉优哉的生活，近日她在其IG上载了一辑在峇里旅行参加健身营的运动照片和短片，穿低胸运动内衣的她，抛胸晒蜜桃臀，不少网民都看到心心眼！

陈静蜜桃臀又圆又坚挺

影片中见陈静现身该处的大型Gym场，她穿上运动bra top、紧身运动短裤、脚踏运动鞋在踩健身单车，令其丰满的身材表露无遗。之后她又接触了多个健身器械，锻炼手臂、双腿，甚至臀部等身体各个部位，其后还做了高强度间歇训练及平板支撑等运动，片中亦见她轻易做出一字马动作等。陈静如此勤力，除了早已练出六旧腹肌外，还有又圆又坚挺的蜜桃臀，身形超靓，相当吸睛！难怪不少网民都看得心心眼。

陈静曾于访问中提到做运动的好处：「每一日我都会尽量选择至少一种运动锻炼，除咗锻炼肌肉之外，最重要系锻炼人嘅意志力、自控力，成个人都会有满满嘅正能量，绝对系一种财富。」

陈静生活富贵住风水屋

陈静当年因拍广告而获封「百果园E神」，其后以写真𡃁模身份出道，并在电影界发展，2013年更凭电影《低俗喜剧》中饰演的「爆炸糖」一角，在《第32届香港电影金像奖》中获得「最佳女配角」奖。2013年，她曾突然退出娱乐圈，三个月后又宣布重返幕前，2017年却因耳水不平衡，而休息一年。虽然多度停工，但她生活却越来越富贵，曾搬入西九龙一间千万风水屋，又不时外游生活无忧。

