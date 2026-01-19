Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

33岁男星惊爆患肺腺癌第四期关闭IG留言 深夜发文「走啰」惹网民担忧

影视圈
更新时间：22:00 2026-01-19 HKT
发布时间：22:00 2026-01-19 HKT

33岁的柯炜林（Will）去年惊爆罹患肺腺癌第四期，一度担心未能顺利演出《笨蕉大剧院》，最终柯炜林坚持演出20场。柯炜林经过逾半年积极治疗，近日现身时状态不错，身形明显较以往健硕，但昨晚（18日）柯炜林突然在社交网留言：「走啰～」，惹起网民担忧。

柯炜林露出灿烂笑容

柯炜林昨晚在IG上载一张照片，见到他踎在走廊，举起V胜利手势，脸上露出灿烂笑容，却留言：「对啊，我真的是有被好好接住。谢;) 走啰」，并见到打上云及太阳花，柯炜林并将留言功能关闭。

相关阅读：笨蕉大剧院丨Will柯炜林终如愿演出 谢幕哽咽不想被标签做病人 保持生活如常承诺做好呢件事

柯炜林感谢网民赴台支持

柯炜林主演的电影《大蒙》最近在台湾上映，票房已迈向1亿新台币（约2,500万港元），暂未定香港上映时间。有网民飞到台湾支持，今晚（19日）柯炜林在IG限时动态感谢：「无论系喺IG Story见到，定系喺...真人见到，我都系...会忍唔住，有种...酸酸哋，想喊想喊嘅感觉。」

柯炜林好奇网民为睇一部电影飞到外地的原因：「好多谢你哋，因为我系真系冇谂过，你哋会咁样做嘅。我亦都非常之感激，唔知道点样好好地回应，甚至乎我会觉得，多谢你哋咁样做，因为我系呢套戏入边嘅唯一一个香港演员。嗯！希望冇令到你哋失望啦。」

柯炜林失落金马影帝

柯炜林去年曾因肺腺癌第四期，一度停工，乐观的他将心情比喻为动漫角色自称「癌柱」，会努力对抗癌症，就算可能打败仗，仍会好好向前行。柯炜林还转述医生所指，自己患上属于其中一种细胞的基因突变，有新一代标靶药治疗，可如常生活。

柯炜林早前凭电影《大蒙》角逐金马影帝，最终与奖项无缘，不过柯炜林非常豁达：「有5秒失落感，反而庆幸自己做到用这心态面对，上次《浊水漂流》攞唔到奖，要用20日消化，我真系比上次进步咗。」现时柯炜林认为「我觉得我嘅存在即系身体健康」。

相关阅读：柯炜林自封「抗癌小癈青」有心理准备接受有可能输 张达明心痛Will Or患肺腺癌四期：佢只有33岁

