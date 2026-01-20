Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪

影视圈
更新时间：09:00 2026-01-20 HKT
发布时间：09:00 2026-01-20 HKT

62岁吕方曾与金牌主持郑裕玲（Do姐）有过一段长达16年的「姊弟恋」，虽然二人交往期间，无惧世俗眼光曾公开互相支持，亦曾称有共识「不婚，不生育」，不过最终在2008年宣布分手，郑裕玲强调分手与金钱或第三者无关。回复单身后，吕方生活一点都不寂寞，多次传出绯闻。

女儿Emma成长力抗父系基因

到了2020年，吕方与年轻16年、有「网络买餸天后」之称的圈外女友伍惠宝（Rainbow）结婚并诞下女儿吕晨（Emma），吕方由「蒲精」变身住家男，减少幕前工作选择陪伴家人，体重有增无减，浑身充满幸福肥，连女儿都作成众人焦点，因为父系基因强劲， 两父女似足饼印，不过近年情况似乎有所改变。

相关阅读：61岁吕方发福暴胀激似天王「肥佬」时期 网民笑指变「吕圆」建议减肥

吕方女儿撇甩爸爸影子

早已转战内地市场的吕方，近年进驻小红书，除了分享工作外，还做拍饮食开箱片，昨天（19日）是吕方的62岁生日，他贴上与女儿Emma齐齐切蛋糕的相片并说：「今天又可以许愿啦，今天和我的小棉袄一起过生日啦。」女儿Emma成长有惊人变化，终于开始撇甩爸爸的影子，虽然遗传了爸爸的单眼皮，但眼睛比爸爸大，五官清秀，高挺的鼻梁和尖尖的下巴，越大越似妈咪。早前吕方亦曾上载了一段与女儿Emma去食片皮鸭的影片，当时Emma戴着小皇冠，样子十足一个小公主，气质出众。

吕方老来得女幸福肥

老来得女的吕方曾表示在访问上自爆为宝贝女戒烟：「食咗几十年烟，以前戒极都唔得，直至囡囡几个月大闻到烟味拧开块面，我就话戒就戒，见到个女乜烟瘾都冇，连老婆都唔敢相信。」不过可能生活太美满，令吕方的体型出现「幸福肥」，被网民取笑中了「不瘦降」，巨腩依然坚挺，下巴的脂肪袋「每况愈下」，经常肥肿难分，更笑称他是「吕圆」、「圆方」，吕方曾还展示了「女儿在飞机上画的我」，Emma眼中的Daddy「又高又瘦」，与现实中身形圆润的吕方形成强烈对比，𠱁得吕方十分开心，但为了满足女儿，吕方似乎要加把劲。

相关阅读：60岁吕方巨腩又升级！身形暴胀连一特征都不见了 与杜德伟合体外貌有差异

