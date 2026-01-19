原来视咁的丨《非常检控观》100%还原 重塑现代包青天

今晚8点半各位会有甚么节目？笔者又有好介绍，不用买飞入场，安坐家中TVB为你精心策划一套「穿越剧」，说的是《非常检控观》。有人会反驳《非常检控观》明明是一出时装法庭戏，何来「穿越」？且听笔者娓娓道来，首先心水清的读者不难发现3位主角的名字有点跷蹊：马德钟饰演检控官包希仁、赖慰玲演包的助手公孙珀、吴伟豪演警察展熊飞，细看之下是否似曾相识？没错，他们正是包青天、公孙策及展昭的现代化身，组成「灭罪铁三角」，为含冤的人伸张正义。

马德钟饰演检控官包希仁，患有「镜反射触觉症」。

何广沛、陈晓华演出「假面人不认妻」。

此剧卖点又岂只「穿越」那么简单，首先有久违的马神马德钟，他对上一套为TVB拍摄剧集是前年作品《再见．枕边人》，偶像有新剧推出，马迷自然不容错过。今趟马德钟角色的设定非常独特，患有「镜反射触觉症」，这种百万分之一机率的罕见疾病，能让患者同步感受到别人的痛及心灵煎熬，铺排出角色那份超越常人的同理心，形成正义的执着，此所以令他成为现代包青天的原因。既有包公又岂能或缺一文一武的护法，赖慰玲作为现代公孙策是冷静睿智的化身，每每在关键时刻，她都能运筹帷幄屡破奇案。而身为现代展昭的吴伟豪更不用多说，冷峻的外表矫捷的身手，于危难中化险为夷。加上他经常一身红皮褛打扮，暗藏展护卫的身份。

马德钟、赖慰玲、吴伟豪组成「灭罪铁三角」。

赖慰玲每次在关键时刻，都能运筹帷幄屡破奇案。

剧目够出位

上述的情节听落「怪咖」，却包含港片成功的要素「尽皆过火，尽是癫狂」，简单而言即是「无大无细，够癫够丧。」而出自监制林志华的手笔，观众应该不会奇怪，早有前作另类律政剧《踩过界》，双目失明的律师加上喜爱夜蒲的法官确实够癫；黑色喜剧《反黑路人甲》玩转黑社会、卧底情节亦够丧。今次林志华炮制的《非常检控观》再出奇招，以多个单元剧贯穿全剧，单是几个剧目已知今次有几出位：何广沛、陈晓华演出的「假面人不认妻」，古为今用的现代版「陈世美、秦香莲」、「血古董」摆明向「乌盆记」致敬，至于「蝴蝶花杀手」、「暗黑基因」、「杀戮试场」等剧目，出自何经何典，各位不妨对号入座。总之今晚8点半坐定在电视机前收看TVB，包保没有损失。

