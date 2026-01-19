电影评论学会大奖2025丨完整得奖名单 古天乐廖子妤膺影帝影后 《私家侦探》连夺两大奖成赢家

第三十二届《香港电影评论学会大奖》经历了七小时激烈讨论及三轮投票，今日公布五项大奖及六部推荐电影。古天乐凭《私家侦探》首度荣登「最佳男主角」，「最佳女主角」则由廖子妤凭《像我这样的爱情》同样首度称后。李子俊、周汶儒凭《私家侦探》夺「最佳导演奖」、《UFO离奇命案》夺「最佳编剧奖」，至于「最佳电影」则由1《再见UFO》获得。

古天乐《私家侦探》演绎获多数评审赞赏

一如往年，今年影帝、影后的竞争激烈，古天乐在《私家侦探》演绎层次丰富，感情细腻，获多数评审赞赏，力压《捕风追影》梁家辉、《像我这样的爱情》陈家乐、《UFO离奇命案》陈湛文与及《不赦之罪》欧镇灏。影后的讨论相当炽热，入围第三轮投票的女演员旗鼓相当，票数接近，经过再三投票表决及淘汰得票最低者，最终由《像我这样的爱情》饰演脑麻痺患者的廖子妤以些微票数力压《私家侦探》周秀娜、《地母》范冰冰、《酱园弄．悬案》章子怡及《赎梦》陈法拉，首度称后。

今届「最佳电影」争持激烈

香港电影评论学会每年均透过讨论配合投票的形式，选出过去一年曾在香港戏院作首轮公开售票放映，并于一星期内上映不少于五场，符合候选标准的香港电影共五十一部。最后重点讨论的佳作约有十五部。今届「最佳电影」争持激烈，每部电影各有支持者，经过五轮投票表决，最终由梁栢坚执导的《再见UFO》先拔头筹，以真挚情怀打动人心，夺得大奖。《私家侦探》李子俊、周汶儒，力压《酱园弄．悬案》陈可辛、韩帅，与及《UFO离奇命案》郭家禧、李振杰，赢得「最佳导演」殊荣，今次是李子俊继《第八个嫌疑人》后第二度夺得此奖项。「最佳编剧」则由郭家禧、李振杰、何肇康、蔡嘉桁合编的《UFO离奇命案》脱颖而出，击败《女孩》舒淇、《捕风追影》杨子等，凭荒诞幽默的创意勇夺殊荣。

廖子妤首获「最佳女演员」意义很大

对于首获「最佳女演员」，廖子妤说：「第一次得到电影评论学会的奖项，意义很大。首先感谢英皇电影杨博士愿意投资这部电影，谢谢监制关锦鹏导演以及管东铫小姐。非常感谢小天导演选择我，谢谢对手陈家乐以及戏里面的妈妈刘雅丽。阿妹这个角色是我演过众多角色中难得乐天的角色，希望能将这美好的质地保留下来，成为廖子妤继续前进的养分。我不会停下来的。」出炉影帝古天乐则说：「2026年开始，再传来一个好消息，实在太开心！太兴奋！多谢香港电影评论学会对我同电影《私家侦探》的肯定，希望大家继续支持香港好电影!」凭《UFO离奇命案》获最佳编剧的郭家禧、李振杰、何肇康、蔡嘉桁说：「感谢香港电影评论学会的肯定，能以一套喜剧作品获得此奖，我们深感珍惜。特别感谢所有台前幕后，在资源有限的情况下仍义无反顾投入创作，让这部作品得以完成。这份鼓励，将成为我们继续创作的动力。」

第三十二届《香港电影评论学会大奖》完整得奖名单如下：

最佳电影：《再见UFO》

最佳导演：李子俊、周汶儒《私家侦探》

最佳编剧：郭家禧、李振杰、何肇康、蔡嘉桁《UFO离奇命案》

最佳男演员：古天乐《私家侦探》

最佳女演员：廖子妤《像我这样的爱情》

推荐电影六部（最佳电影以外的推荐奖）：

《UFO离奇命案》

《私家侦探》

《女孩》

《毛家》

《世外》

《捕风追影》