天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa

蔡卓妍（阿Sa）日前霸气认爱健身教练林俊贤（Elvis），并直认感情稳定，现时觉得开心，更透露受男友影响养成行山的兴趣，感觉健康不少。昨日，春风满面的阿Sa就相约好姊妹容祖儿一同到龙脊行山，两位乐坛天后更贴地去搭小巴。

贴地搭小巴

阿Sa在社交网分享与容祖儿行山的相片及片段，见两位天后贴地搭小巴，并在小巴上打卡，沿途二人边行边合照，见山上十分大风，但亦无损两位姊妹心情，行得相当开心，阿Sa更爆出与容祖儿的对话，她在社交网写道：「今年第二山，同钟意嘅人一齐做乜都开心，今日天朗气清好适合行山，行完山之后佢（祖儿）话：真系『洗尽铅华』呀﹗我：黑人问号？？？之后佢话：吖唔系！系『一洗颓气』，总之行山之后真系充满情能量。」

首次跟阿Sa结伴行山

容祖儿亦有在社交网分享合照，并表示首次跟阿Sa结伴行山，「今日大好天气，吸收好多正能量，差不多行左三个钟，以甜筒同椰青奖励一下。」不少网民都猜测为她俩沿途不停拍照的是阿Sa男友Elvis ，并留言追问：「是否男友视角」。