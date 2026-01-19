胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因

昨日（18日）是「影坛长青树」胡枫的94岁生日，向来在圈中人缘极好的胡枫，获不少朋友轮流庆祝，日前胡枫出席艺能集团40周年晚宴，现场一众好友齐齐他预祝生日，谭咏麟、刘德华、黄日华等护送胡枫上台切蛋糕，全场唱生日歌。胡枫表示惊喜，笑到见牙唔见眼说：「搞啲咁嘅嘢呀！」谭咏麟谓：「你系最值得尊敬的长者，你系我目标嚟㗎。」

胡枫四大曾孙尽得真传

在正日生日当天，胡枫除了继续与一众好友庆祝外，四大曾孙和家人一如往年都有出席，胡枫的潮爆造型配上Louis Vuitton包包，尽显他的惊人回春力，胡枫更拖着曾孙仔、女齐齐上镜，四大曾孙尽得真传，外貌标致可人，曾孙仔身形更见高大，似足太公年青时俊俏模样。

相关阅读：93岁胡枫有星四代继承衣钵？「四大曾孙」风头直逼太公 12岁大曾孙身形高大兼俊俏

胡枫大曾孙Herbert充满太公年轻影子

胡枫昨晚在小红书贴上与四大曾孙合体的影片并留言说：「今天我94岁啦！多谢大家的支持！希望新的一年可以给大家带来更多欢乐！」片中所见，四大曾孙齐齐祝太公「Happy Birthday！」胡枫一脸冧爆地说：「大家都好乖！」接着再摸他们的脸。 已经13岁的大曾孙Herbert充满太公年轻的影子，外型高大又俊俏，相当有大将之风。其实胡枫早年曾与Herbert齐齐拍广告，在胡枫有严谨的要求下，Herbert未见有怯场，相当有大将之风，胡枫曾笑称Herbert「拍上瘾」︰「唔使教佢都做得咁劲，估唔到佢拍到咁好！佢仲话︰『太公，如果下次再有就预埋我！』我以为佢唔系咁有兴趣，但估唔到佢系好有兴趣。」

「绯闻女友」罗兰不见身影

同场还有不少演艺界好友，如钟志光、蔡一杰、阮兆祥、李思捷、王祖蓝、狄波拉、陈友、肥妈、顾纪筠、邓伊婷、刘家豪梅小青夫妇、黑妹李丽霞、陈松伶等人，场面星光熠熠，大家上台为胡枫唱生日歌，而且轮流表演，大家更齐齐唱《朋友》，俨如一个小型音乐会。不过在芸芸宾客中，竟然不见「绯闻女友」罗兰的身影，胡枫从影至今都少有绯闻，惟在早前突然传出与罗兰谱出「暮年恋」，两人经常出双入对任何活动。胡枫曾表示是「美丽的误会」，他与罗兰认识超过70年，罗兰跟太太都很熟，他强调因难以逐个解释，惟有大方「认爱」。不过罗兰近年的身体状况一般，近年出席活动步伐有点蹒跚，除了用拐杖外，还需要人搀扶。

相关阅读：93岁胡枫与仔女相处不太融洽？ 为事业将感情低调：冇佢帮手唔知点算