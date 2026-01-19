王敏奕投诉吴业坤乱开空头支票 CP双双得奖带挈吸金

《新闻女王²》在《万千星辉颁奖典礼2025》夺得10个大奖，成为大赢家，剧组昨晚（18日）举行庆功宴，一众台前幕后包括黄宗泽、佘诗曼、谭俊彦、高海宁、王敏奕、吴业坤、郭柏妍、何依婷、傅嘉莉等都有出席。

箍牙唔系黑历史

吴业坤昨早和太太一起跑完马拉松，晚上出席庆功宴，他带埋奖牌到场，笑指太太跑得比他快，尾灯都见不到，「我以5小时多完成全马，她快我40分钟，又无在终点等我！」吴业坤、王敏奕在《新闻女王²》中CP感十足，他们感恩得到观众的喜欢，二人在《万千星辉颁奖典礼2025》得奖（飞跃进步男艺员奖、最佳女配角）后都爆喊，问他们可会担心被封喊包CP？王敏奕笑指吴业坤喊得更多，她有提醒自己要喊得大方得体，吴业坤笑指很久无得奖，直言很想攞奖，所以真的很激动，两人都希望有机会再合作，又说剧集出街后都多了Job，王敏奕称有新作洽谈中，吴业坤明言下次开演唱会要邀请王敏奕担任嘉宾，大赞她唱歌好听。王敏奕爆对方曾承诺要为他们这对《新闻女王》CP写歌，但未成事，吴业坤即解释剧中两人太甜蜜，称要伤心才能「有感而发」。

至于会否开拍《新闻女王3》，王敏奕表示不敢问监制，吴业坤坦言有问过，对方指「未有咁快」。另外，王敏奕14岁时演出港台节目，当时的箍牙照近日在网上流传，其自信笑容令不少网民赞她「由细靓到大」，她笑言没有留意，不觉得箍牙照是黑历史，指小朋友箍牙很正常，又说箍牙在当时是优势，让她被选中有份演出，「之后拍电影《囡囡》时经已拆了牙箍，但导演话不如加返，演学生更有说服力。」