梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切

曾经在70年代香港演艺圈与李小龙、成龙和狄龙号称「四龙」的梁小龙昨日（18日）传出死讯，享年77岁。《星岛头条》独家报道指梁小龙于1月14日离世，他的丧礼暂定于1月26日在深圳龙岗进行，梁小龙离世消息曝光后，其抖音帐号发布了他的告别信：「我到很远很远的地方拍电影去了。请原谅我不辞而别，就当我到很远的地方拍电影去了，本想保密的，所以关门弟子像往常一样发视频，我喜欢有点神秘感，你们替我好好活著。爱一直在，记得我爱你们。」

梁小龙经理人为传闻开腔澄清

不少圈中朋友对梁小龙的离世感到愕然，有网民发小龙离世前一日（13日），在深圳与一众友人相约享用雷州羊肉火锅，从流出合照可见，照片写著「2026年1月13日」，面容略显消瘦的梁小龙身穿黑色羽绒、浅色牛仔裤，颈上围著一条蓝色围巾，精神状态尚算不俗，想不到翌日传出死讯，有传梁小龙因心脏衰竭逝世，亦有人称梁小龙在睡梦中离世，对于外界的揣测，梁小龙的经理人开腔澄清。

经理人称梁小龙在家人陪伴下安详离世

梁小龙的经理人回复内地传媒公开其离世细节，原来梁小龙因突发心脏病，在家人陪伴下硬撑7小时后安详离世，享年77岁。梁小龙的团队遵从他的遗愿梁小龙低调，想让大家觉得他只是去了远拍电影，留份浪漫与神秘，想不到事消息被内部泄密，经理人为此感到气惯不已，决定为传闻和误解作出澄清。不少好友亦留言悼念故友，成龙在微博留言：「刚刚回到北京，惊闻梁小龙先生离世的消息，一时之间不敢也不愿相信……在我的记忆里，他一直是那个精通多种传统武术，每一种都能打出自己风格的功夫高手，他将自己毕生所学运用到影视作品中，是一位非常优秀的动作指导，同时作为演员，他塑造了那么多经典角色，被观众深深喜爱，也让我们这些同行佩服不已。梁兄，北京下雪了，天很阴，怀念您…」

黄夏蕙与梁小龙识于微时

与梁小龙识于微时的黄夏蕙亦向传媒表示：「我哋识咗五十年，系五十年前嘅事。佢一路都叫我做家姐，所以小龙哥都系我细佬。我近年喺内地或美国登台的时候，小龙哥嘅身体状态好好，唔系话有病无嘅，直情佢仲醒过我嘅。佢完全系冇一种病征嘅，真系完全冇。好健康㗎佢，同埋开朗㗎，好开心㗎佢，我见佢打完功夫呢，仲骑骑笑㗎！」陈惠敏亦为梁小龙的离世感伤心：「我个好兄弟梁小龙又走咗喇，佢走咗几日我都唔知，佢真系好好，又打得，希望佢一路好走。」

梁小龙于90年代转战内地经商淡出幕前

梁小龙的演艺生涯横跨半世纪，15岁以替身演员身份入行，凭借过硬功夫在1970年代与李小龙、成龙、狄龙并称影坛「四龙」，奠定武打界地位。其中1981年参演的电视剧《大侠霍元甲》、以及1982年的《陈真》打开知名度。梁小龙于90年代转战内地经商淡出幕前，近年活跃于抖音平台并发布高难度功夫影片展现惊人体能，他曾因拍摄一条后空翻影片而不慎跌倒，当时传出倒下时因后脑著地而一度命危。不过梁小龙拍片澄清指自己晒手身时故意摔倒，并非如外传重伤入院，更为闹出风波将影片下架。