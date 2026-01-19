Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何超云与新欢甜蜜游泰国？低胸短裙骚身材晒「男友视角」 与消防未婚夫分手原因成谜

更新时间：20:00 2026-01-19 HKT
发布时间：20:00 2026-01-19 HKT

已故赌王何鸿燊三房千金何超云，自去年8月爆出清空与任职高级消防队长未婚夫Douglas的合照后而传出分手后，至去年11月，何超云出席好友生日会时，身边出现一位胡须男Jony Su，当时两人亦表现亲密，因而传出有新恋情。近日何超云在IG分享到乐园玩鹦鹉的照片，「另一半」充当摄影师！

何超云获「另一半」做摄影师

近日，何超云在限时动态晒出与胡须男「新欢」Jony到泰国旅行的影片和照片，不仅有亲自DIY的朱古力生日蛋糕，还有在乐园玩鹦鹉的开心时刻，影片中的何超云穿上啡色低胸背心短裙，大晒其丰满上围及修长美腿，全程笑容满面，望着估计是男友的手机镜头。此外，何超云还与男友游览当地的夜市，一起骑旋转木马，男友更负责揸机自拍，照片中的何超云伸手轻轻摸着男友的下巴，甜笑的望着手机镜头，隔住个mon都感觉到两人相当sweet！

相关阅读：赌王千金何超云与消防队长未婚夫传分手后疑有新欢   庆生照曝线索  被胡须男拥入怀搂腰揽到实

何超云与新欢打得火热

于2022年被爆出与任职高级消防队长的Douglas拍拖兼订婚后，不时晒合照高调放闪，但去年8月，何超云突然清空社交网与未婚夫的所有照片，因而有传两人已经分手。去年11月，何超云与好友庆生时，身边出现一位胡须男Jony Su，当时两人亦表现亲密，男方搂着女方腰部，动作相当自然，而何超云亦表现得自在，因而传出有新恋情。

相关阅读：何超云感情生活有转机？一举动惊爆与未婚夫难舍难离 曾清空IG合照四年情疑玩完

